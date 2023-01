Vtb, riposo meritato Da regina d’inverno pensa alla Coppa Italia

Si chiudono i gironi di andata di serie B. In B1 donne, la Fcr Edil Vtb Bologna la farà da spettatrice dovendo osservare il turno di riposo, ma è già certa del titolo di campionessa d’inverno del girone D e della partecipazione alla final four di Coppa Italia, con dieci lunghezze di margine sulla prima esclusa dai playoff: attualmente a +6 sulla seconda (Altino), attende i risultati delle altre per capire con quale margine di vantaggio girerà la boa di metà stagione. In B2 in campo le bolognesi. Nel girone F, la Calanca Persiceto è di scena a Reggio Emilia (ore 21) a caccia dei tre punti fondamentali per provare a riaprire la corsa salvezza, mentre il fanalino di coda Aredici Vtb ospita domani (ore 17,30, PalaLercaro) Parma. Destini incrociati nel girone G, dove la Ribani Castenaso la partita salvezza l’ha sempre tenuta aperta ed è ora quintultima, appena fuori dalla zona rossa. Questo pomeriggio, però, alle 18, Castenaso sarà impegnata sul proibitivo campo di Riccione (terza), a caccia di un’impresa. Non dovesse arrivare, dovrà contare sulla Fatro Ozzano che è seconda e che domani (18) ospiterà Rimini con l’obiettivo di vincere per ridurre lo svantaggio su Pontedera.