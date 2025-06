Conto alla rovescia per il Walter Bussolari Playground 2025

Bologna, 12 giugno 2025 – Il ricordo di chi non c’è più ma vive nel cuore di coloro che portano ancora avanti il torneo, le novità, le conferme e il consolidamento dei capi saldi e le novità tante e importanti che contraddistinguono questa edizione. Tutto pronto per il 43° “Walter Bussolari Playground” che quest’anno avrà la sponsorizzazione di Castel Guelfo The Style Outlets per la parte maschile e per EmilBanca Pink per il femminile. Questa mattina in sala stampa Luca Savonuzzi a Palazzo d’Accursio è stata presentata l’edizione 2025 di quello che è senza dubbio il più storico e più famoso torneo playground di basket. Presentato da Simone Motola presidente A.S.D. Basket Giardini Margherita vedrà il suo avvio già in questo fine settimana con il playin che qualifica la sedicesima e ultima squadra nella competizione maschile e che invece al femminile vedo già la presenza di 9 squadre. “E’ un evento attesissimo quello del Playground - sottolinea Roberta Li Calzi, assessora allo Sport - è una soddisfazione che si svolga ai Giardini Margherita, sia per il livello del basket giocato che per altro si coniuga con spettacolo e la partecipazione di chi vuole divertirsi. Il torneo si conferma in crescita, sia al maschile che al femminile; oltretutto da tempo riusciamo ad accumunare altre disciplina sportiva in spazi a fruizione libera e disponibile tutto l’anno come luogo della città”. Dopo gli onori di casa parola a Elisabetta De Vincenzo, marketing manager Italy del Gruppo Neinver. “Per il team Castel Guelfo The Style Outlets è un passo importante. Vogliamo creare valore nell’area geografica che ci ospita, tramite sponsorizzazione, come abbiamo fatto per la Strabologna, la Virtus e adesso i Gardens a conferma del valore che ha per noi lo sport. Castel Guelfo non è solo attività commerciale, ma è anche luogo di incontro e portare passione anche fuori dal centro, con sponsorizzazione è per noi importante”. Tra i marchi storici che affiancano i Giardini Margherita c’è BCC Emilbanca come sottolinea Dante Pagnini, capo area territoriale. “Siamo sponsor da 8 anni, spero che la collaborazione continui anche in futuro. Noi siamo sempre attenti alle iniziative in zona, grazie al comitato soci locali di sponsorizzazione contributi ad enti e associazioni del territorio”. Scendendo nel dettaglio il torneo femminile vede la presenza di 9 squadre, con tre gironi da tre squadre. Si comincia lunedì 16 fino al 26 giorno della finalissima per 8^edizione. Al Maschile le squadre al via sono 16, con 4 gironi da 4 e l’inserimento dei playin. Solo la prima passa diretta ai quarti di finale, con seconde e terze classificate che spareggio. La 16^squadra uscirà dai turni preliminari e che sabato vedrà semifinale e finale tra formazioni Under 21 con 2 fuori quota, dalle 17 alle 18.30 le semifinali e alle 22.30 la finalissima e decidere la 16^partecipante. Tra i relatori Giorgio Bonaga che spiega l’iniziativa Tam Tam e Roberto Brunamonti che parla invece della nazionale in vista dei prossimi campionati europei femminili che iniziano da martedì al PalaDozza. Tante le novità di questa edizione a cominciare dalla prevista diretta su Sky della finale. Tante novità, ma anche tanti attimi di ricordo. Ci sarà un momento speciale per onorare la memoria di Andrea Vignoli con la gara delle schiacciate. Il 24 luglio, una settimana dopo la fine della manifestazione, ci sarà un’amichevole per ricordare la figura del Tatto, al secolo Andrea Tattini. Un ragazzo eccezionale che era capace di giocare a calcio e poi correre ai Gardens, per il basket, senza perdere nulla in entusiasmo, energia e voglia di divertirsi. Detto che la squadra campione uscente è il Team Campas Ricap, non resta che ricordare che, dal 2025, proprio perché il Playground è una manifestazione così seguita, ci sarà un codice etico da seguire.