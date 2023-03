Warriors, arriva il terzo ko Non bastano le giocate di Green, Ghirotti e Dazzani

Arriva il terzo stop, il secondo sul campo di casa di Monteveglio, per i nuovi Warriors battuti a domicilio dai Panthers Parma, 16-25. Sotto 0-10, la squadra ha ribaltato con una corsa di Derek Green (trasformazione di Matteo Dazzani) e un td di Emanuele Ghirotti. Ma il 13-10 non è stato sufficiente per strappare il primo sorriso.

Le altre gare: Dolphins Ancona-Ducks Lazio 47-22; Frogs Legnano-Guelfi Firenze 28-49.

La classifica: Guelfi Firenze 1000 (3-0); Dolphins Ancona e Rhinos Milano 1000 (2-0); Panthers Parma, Ducks Lazio e Skorpions Varese 500 (1-1); Mastini Verona e Frogs Legnano 0 (0-2); Stainless Steel Warriors Bologna 0 (0-3).