Warriors da sogno: "Andremo negli States"

di Alessandro Gallo

Due anime, un solo club nella massima serie. E un sogno americano, rivelato proprio alla vigilia del campionato do football.

Pietro Montaruli, anima Vipers (con un passato Guerriero da giocatore) dei nuovi Stainless Steel Warriors rompe gli indugi: "Vogliamo andare a Toledo".

Andare a Toledo, nello stato dell’Ohio, in questa stagione significa essere finalisti del campionato italiano di football americano. Ce n’è abbastanza per capire quali siano le ambizioni della società che avrà due anime e un progetto, da quel che è parso di capire, a scadenza.

Gli storici Warriors (rappresentati dalla presidente Elisabetta Calzolari) e i più giovani Vipers manterranno inalterati i loro presidi giovanili sui territori – Bologna e Modena –, ma per il campionato di Prima Divisione, almeno per due o tre anni, marceranno uniti e compatti. Anche se le due anime, raccontano come questo progetto, affascinante, abbia dovuto incontrare non poche difficoltà.

Il football americano delle Due Torri cambia scenario: abbandonato il centro sportivo Bernardi, ci si allenerà a Crespellano. Mentre le gare ufficiali, almeno quattro – la prima il 12 marzo contro i Ducks Lazio – si disputeranno a Monteveglio.

E per presentare la nuova stagione, i Stainless Steel Warriors scelgono non solo una location prestigiosa, ma pure allusiva. Siamo nella Sala dei Giganti, alla Rocca dei Bentivoglio, ci sono il sindaco della Valsamoggia Daniele Ruscigno, il comandante dei carabinieri, Francesco Farina e il parroco, don Franco Govoni. Con loro anche i presidenti delle polisportive Valsamoggia, Valerio Fabbri e Monteveglio, Giacomo Casagrande.

La mattinata si apre proprio con la benedizione del sacerdote che, prima di usare l’aspersorio, legge una lettera di San Paolo ai Corinti. Si parla di stadio, sacrifi e vittoria. Quasi una benedizione. A fare gli onori di casa anche il general manager Angelo Piccolella. Ci sono i due head coach, Davide Giuliano per l’attacco e Giorgio Gerbaldi per la difesa e i due giocatori statunitensi, Derek Matthew Green (quarterback) e Dominique Tory Shelton (defensive back). Cambiano i colori sociali. O meglio, al classico blu dell’era Warriors si aggiunge il giallo (per un nuovo gialloblù) dei Vipers.

Si comincia il 12 marzo con i Ducks. Le altre gare in casa il 26 marzo (Panthers), il 14 (Frogs Legnano) e 28 (Mastini Verona) maggio. In viaggio il 18 marzo (Guelfi Firenze, campioni d’Italia), il 16 (Skorpions Varese) e 29 (Rhinos Milano) aprile e il 20 maggio (Dolphins Ancona).

In passato le fusioni non hanno portato bene alle Due Torri. Ma questa volta non si tratta di fusione, ma di comunità di intenti. "Quella che sembrava una battuta – dice Elisabetta Calzolari – alla serata di gala dell’ultimo Superbowl è diventata realtà".

Warriors e Vipers insieme per due o tre anni. Per conquistare la finale e volare negli States. Un inizio con i botti visto l’obiettivo dichiarato all’esordio.