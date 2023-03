Warriors, domani la sfida con i Ducks

Si parte finalmente. In realtà il massimo campionato di football è già iniziato la settimana scorsa, ma domani toccherà ai nuovi Warriors, anzi, agli Stainless Steel Warriors.

Cambia il campo di gioco, intanto. Domani, alle 14, il kickoff al comunale di Monteveglio e, dall’altra parte del campo, i Ducks Lazio. Il calcio d’inizio potrebbe essere affidato al sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno.

I due stranieri, Derek Green e Dominique Shelton dovranno dimostrare di essere ingaggi azzeccati. Anche qui le premesse sono buone, ma i due coach, Davide Giuliano e Giorgio Gerbaldi, avranno il non facile compito di assemblare e dare un’identità precisa a un gruppo nuovo. Biglietti acquistabili allo stadio a partire dalle 12 (interi a 10 euro, 5 per gli under 14).