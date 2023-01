Warriors in difesa con Shelton

Un nuovo straniero per i Carpanelli Warriors che, nei giorni scorsi, avevano annunciato il nuovo quarterback, Derek Green. Intanto una precisazione sulla squadra che, da questa stagione, dopo gli accordi raggiunti con Modena, avrà un’etichetta più lunga: Stainless Steel Warriors Emilia.

In arrivo un defensive back di 24 anni, originario di San Francisco. Si tratta di Dominique Shelton che è reduce dall’esperienza con la Northwest Missouri State University.

Dopo aver cercato fortuna nel draft della Nfl, Dominique ha preso la strada strada dell’Europa. Prima ha giocato per gli Swarco Raiders Tirol, poi è passato ai Berlin Thunders, dove ha messo in mostra le sue qualità di giocatore atletico e molto veloce. Alto 177 centimetri per 88 chili di peso, Shelton è stato scelto dallo staff tecnico Warriors per la sua versalità. In attacco potrà essere utilizzato come running back.