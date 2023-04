Warriors, un conto aperto con gli Skorpions

Trasferta per gli Stainless Steel Warriors Emilia che domani, alle 14,30, saranno a Varese per affrontare i neopromossi Skorpions.

L’obiettivo, per la formazione delle Due Torri che gioca le partite interne a Monteveglio, è quello di smuovere la classifica dal momento che, finora, sono arrivate tre sconfitte in altrettante gare. Anche se, a parte la sfida con i campioni d’Italia di Firenze, i Guerrieri sono sempre apparsi in partita.

"La pausa ci è servita per recuperare un po’ di atleti infortunati e per lavorare con tranquillità – commenta Giorgio Gerbaldi, head coach e defensive coordinator del team –. E’ chiaro che per noi si tratta di un appuntamento molto importante, sia per provare a rilanciare una stagione partita in salita, ma anche psicologicamente per capire se abbiamo sinora raccolto meno di quanto avremmo potuto, dovuto o meritato di raccogliere. Affronteremo la partita come una prova determinante per noi, ben consapevoli del nostro valore, valore che ormai dobbiamo riuscire ad esprimere. Mi auguro una difesa che riesca a contenere gli avversari, come le statistiche dicono abbia ben fatto sino ad ora, malgrado lo 0-3 in classifica e un attacco che riesca a segnare con continuità. Sarà certamente una bella battaglia, non certo una partita dal punteggio roboante".

A rimarcare le potenzialità del team, l’ottima prestazione degli atleti emiliani schierati nelle due formazioni azzurre, al Vigorelli di Milano: da Samuele Rubagotti, talento di casa a roster nella Nazionale Under 19 di coach Giorgio Longhi, ad Andrea Gatti, Emanuele Ghirotti e Leonardo Rosi. Diretta streaming su Eleven Sports.

Le altre gare: Frogs Legnano-Rhinos Milano; Dolphins Ancona-Mastini Verona; Ducks Lazio-Guelfi Firenze.

La classifica: Guelfi Firenze 1000 (4-0); Rhinos Milano 1000 (3-0); Dolphins Ancona e Panthers Parma 667 (2-1); Ducks Lazio, Skorpions Varese e Frogs Legnano 333 (1-2); Mastini Verona e Stainless Steel Warriors Emila 0 (0-3).