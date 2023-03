Weems è chiurigico, Abass utile

Belinelli 6 (in 18’ 25 da due, 14 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, un assist). Parte bene poi il ferro gli nega la possibilità di realizzare dei buoni tiri che comunque era giusto prendere.

Pajola 6.5 (in 15’ 12 da due, 01 da tre, 12 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 6 assist). Gioca con la caviglia sinistra che non è ancora del tutto in ordine. Sta diventando sempre più ordinato e autorevole nel dirigere la squadra. Bako 6 (in 17’ 11 da due, 22 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, 2 recuperate). Numeri discreti per chi continua a svolgere il compitino senza particolari acuti.

Jaiteh 6.5 (in 23’ 58 da due, 23 ai liberi, 8 rimbalzi, una persa, 2 assist). Le cifre danno l’idea di una prestazione molto efficace e questo, per assurdo, per lui è un vero danno. Se prima qualche passaggio a vuoto poteva essere giustificato da altro fattori, ora sembra chiaro che ad alto livello fa fatica, mentre quando l’asticella si abbassa fa la differenza.

Lundberg 7 (in 25’ 34 da due, 25 da tre, 4 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 6 assist). Una bella iniezione di fiducia per chi l’aveva persa per strada.

Hackett 7 (in 25’ 01 da due, 11 da tre, 22 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 assist). Solito leone che si ammacca, ma dopo le cure del caso torna immediatamente in campo senza fare una piega. Mickey 6.5 (in 18’ 22 da due, 12 da tre, 11 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata). Anche per lui una prestazione importante per ritrovare il giusto morale.

Weems 8 (in 22’ 55 da due, 47 da tre, 2 rimbalzi, un assist). Semplicemente chirurgico, non sbaglia praticamente nulla.

Teodosic 8 (in 18’ 22 da due, 57 da tre, 22 ai liberi, un rimbalzo, 5 perse, una recuperata, 6 assist). Prova senza nessun tipo di sbavature. Si conferma un fuoriclasse.

Abass 6.5 (in 20’ 12 da due, 03 da tre, un rimbalzo, una persa, 3 assist). Fa tante utili cose che le statistiche non registrano a dimostrazione di come abbia ripreso piena padronanza del suo corpo dopo tanti mesi di stop.

