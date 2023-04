Zaccheroni torna a casa dall’ospedale

Alberto Zaccheroni ha lasciato ieri l’ospedale Marconi di Cesenatico, oltre due mesi dopo la caduta in casa, il 10 febbraio scorso, nella quale cui aveva riportato un trauma cranico. Zaccheroni, 70 anni, ex allenatore di Milan, Lazio, Inter e Juve tra le altre, era stato inizialmente ricoverato in terapia intensiva al Bufalini. Uscendo ha detto si sentirsi “benino” e ha inviato un ringraziamento "per le cure ricevute ai medici e a tutto il personale della terapia intensiva dell’ospedale Bufalini e del reparto di riabilitazione del Marconi".