Zaffaroni spera nel rientro di Lazovic

Il duo Zaffaroni-Bocchetti ritrova Veloso e Magnani, dopo il turno di squalifica. Ma è soprattutto Lazovic la pedina che i tecnici gialloblù puntano a ritrovare per la sfida col Bologna, dopo l’affaticamento muscolare. Il serbo è in via di guarigione e in dubbio, ma potrebbe farcela. Resta da capire, nel caso, in quale ruolo verrà impiegato: da esterno sinistro di centrocampo, al posto di Depaoli dal momento che Doig non è al meglio per un problema al piede, o sulla trequarti al posto di uno tra Lasagna e Ngonge, favoriti su Verdi. In difesa, l’Hellas dovrebbe confermare il terzetto composto da Dawidowicz, Hien e Ceccherini, con Faraoni a destra, Tameze e Duda in mediana. In attacco, dal primo minuto, Djuric è favorito sull’argentino Gaich.