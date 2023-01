Zandalasini e Rupert, uno show La V nera piega la capolista Schio

Virtus Bologna

94

Schio

80

SEGAFREDO : Dojkic 21, Laksa 11, Zandalasini 23, Andrè 11, Rupert 25, Cinili, Del Pero, Pasa 2, Barberis 1, Orsili ne. All. Ticchi.

FAMILA SCHIO: Mabrey 30, Verona 6, Howard 7, Keys 14, Ndour Gueye 5, Bestagno 5, Sottana 10, Crippa 3, Zahui Bazaukou, Penna ne. All. Dikaioulakos.

Arbitri: Caforio, Maschetti, Attard.

Note: parziali 21-19; 52-36; 71-56. Tiri da due: Virtus 1931; Schio 1736. Tiri da tre: 1328; 1231. Tiri liberi: 1725; 1014. Rimbalzi: 34; 36.

L’urlo del PalaDozza, la gioia di Giampiero Ticchi. E le prove, mostruose, di Rupert, Zandalasini e Dojkic. Serata di gloria, in Piazza Azzarita, all’insegna del bianconero con la Virtus che, finalmente, per la prima volta in questa stagione, batte la corazzata Schio.

Prova di spessore e di maturità perché, dopo un inizio equilibrato, Schio scappa, 8-16. Sembra il canovaccio di una sfida già vista, ma la Virtus si ribella. Trova la parità a quota 19 e poi sorpassa.

L’ultimo vantaggio Schio è 30-32, poi c’è una Virtus monumentale. Con un parziale di 13-1 chiude il primo tempo e tocca anche 18 punti di vantaggio sul 57-39 (tripla di Zandalasini). Ma non è finita perché a 5 minuti dalla sirena un canestro di Howard dà il -6, 79-73. La Virtus non trema e, nelle curve finali, ritrova le triple di Laksa, una delle ex di Schio. Vince la Virtus e adesso, forse, gli equilibri del campionato sono diversi.

Le altre gare: Sassari-Venezia 79-74, Faenza-San Giovanni Valdarno 70-54, Geas Sesto San Giovanni-Brixia, San Martino di Lupari-Lucca, Ragusa-Campobasso, Crema-Moncalieri.

La classifica: Schio 32; Virtus Bologna 30; Venezia 28; Sassari 24; Geas Sesto San Giovanni 20; Campobasso e Ragusa 18; San Martino di Lupari 16; Moncalieri e Faenza 12; Crema 8; Lucca e Brixia 4; San Giovanni Valdarno 2.