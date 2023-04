Zandalasini ha coraggio e non si tira mai indietro Parker, una spina nel fianco. Dojkic deve fare meglio

Pasa 5,5 (in 21’ 13 da due, 12 da tre, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 1 persa, 1 assist). La maschera non l’aiuta, prova a metterci dinamicità e cambio di ritmo, ma non basta.

Rupert 5 (in 27’ 26 da tre, 46 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 recuperata, 2 perse, 1 assist). Meno brillante del solito non riesce a dare quei punti e quei rimbalzi che invece servirebbero e strano per una lunga, al tiro va solo dalla lunga distanza.

Barberis 6 (in 4’ 01 da tre, 22 ai liberi, 1 recuperata). Brava a mettere pressione con una difesa che fa perdere la tramontana a Mabrey.

Dojkic 5 (in 28’ 26 da due, 36 da tre, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 2 assist). Sparacchia troppo e non sempre riesce a mettere in movimento al meglio le compagne di squadra. Un paio di ’bombe’ però vanno a segno e si fanno sentire pesantemente, anche se la partita alla fine va nelle mani di Schio.

Andrè 6 (in 22’ 14 da due, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 2 assist). Lotta, ci prova però sembra meno lucida rispetto ad altre volte.

Zandalasini 6,5 (in 34’ 35 da due, 38 da tre, 46 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 1 assist). E’ il volto di questa Virtus, che purtroppo stavolta si arrende. Ci mette sempre la faccia, anche facendo l’ultimo disperato tiro che non va a segno, però le palle difficili passano sempre da lei.

Parker 7 (in 25’ 711 da due, 11 da tre, 12 ai liberi, 10 rimbalzi, 3 perse, 3 assist, 1 stoppata). La migliore in casa Virtus. Sempre una spina nel fianco della difesa di Schio, peccato per l’appoggio sbagliato nel finale che poteva ridare il vantaggio alle bianconere, per il resto ottima partita.

Laksa 5 (in 33’ 15 da due, 14 da tre, 66 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 stoppata). Partita sottotono. Per una tiratrice pura come lei chiudere con 2 su 9 dal campo è davvero troppo poco. Cinili 6 (in 5’). Pochi minuti nlla partita per lei in cui comunque prova a dare il proprio contributo senza nascondersi.

Del Pero sv (1’). Troppo poco per una valutazione.

Filippo Mazzoni