Zandalasini: "In campo a Capodanno, perché?"

Può un messaggio twitter scatenare tante reazioni nel basket femminile? Sì se a pubblicarlo, pochi minuti dopo la sfida contro Crema è Cecilia Zandalasini, elemento cardine della Virtus Segafredo Bologna, mvp del girone di andata del campionato, ma soprattutto giocatrice simbolo del movimento della palla a spicchi in rosa. Il messaggio pubblicato l’1 gennaio dopo la sfida contro la formazione lombarda assomigliava a uno sfogo di chi, già costretto a giocare il 28 dicembre nel recupero con Brixia, assurda la decisione della Lega femminile di inserire una giornata il 21 stessa data dell’Eurolega, si è vista costretta a tornare in campo già l’1 a Crema. "2812 trasferta a Brescia, 0101 (oggi) trasferta a Crema. Era la prima volta nella mia vita che giocavo una partita l’1 gennaio. Ma ora mi chiedo, perché? Con un campionato italiano che finisce il 26 marzo? Non c’era veramente possibilità di spostare questa partita?". Un primo messaggio chiarissimo da chi nel bene e nel male fa dello sport e dell’intrattenimento la sua professione, ma Zandalasini ha poi rincarato la dose. "Giocando anche l’Eurolega di solito abbiamo un giorno libero ogni due settimane. Avere più giorni liberi nella pausa natalizia sarebbe stato essenziale per affrontare una seconda parte di stagione fitta di partite sempre più importanti dove ci si gioca veramente la stagione sia in Italia che in Europa. Ma a quanto pare siamo tutti delle macchine, no? Grazie per un bellissimo calendario come sempre Lega Basket Femminile spero, a nome di tutte noi, che per il 2023 possiate pensare di fare un calendario normale".

f. m.