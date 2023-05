Zandalasini prolunga l’intesa Sarà la bandiera

Un futuro ancora insieme. La fuoriclasse bianconera Cecilia Zandalasini (nella foto Ciamillo) ha prolungato l’accordo che la legherà fino al 30 giugno 2026 alla Virtus. Arrivata nell’estate del 2021 dal Fenerbahce, Zandalasini 27 anni compiuti il 16 marzo, è un punto fermo da cui la Virtus è partita nella scalata al vertice della classifica nazionale. In due anni con Zandalasini il club ha raggiunto altrettante finali scudetto cedendo sempre a Schio, ma dimostrando una crescita. Per lei 15 punti di media, 6 rimbalzi e 4 assist a partita in serie A e 12 punti, 6 rimbalzi e 5 assist in Euroleague.

"Ho visto una grande crescita in questi miei due anni alla Virtus e con grande entusiasmo sono felice di poter far parte di questo progetto per le prossime stagioni – conferma Zandalasini –. La nostra è una squadra con grandi ambizioni che vuole far bene e punta sempre ad alzare la propria asticella, valori che si mescolano perfettamente al mio modo di vedere le cose".

Ingaggio a parte a convincere Zandalasini, convocata in nazionale dal ct azzurro Lino Lardocon la compagna di squadra Olbis Andrè, a firmare ancora per la Virtus c’è il grande attaccamento dimostrato da Basket City anche al movimento femminile.

"Bologna è una città meravigliosa che vive di pallacanestro e sono felice di poter continuare il nostro cammino insieme. Vedere più di 5 mila persone al PalaDozza per la finale mi ha emozionata e non vedo l’ora di riprovare a raggiungere la vetta insieme a tutte le mie compagne".

Sul fronte mercato, appurato che quello italiano in effetti propone poco, la Virtus si sta muovendo su quello straniero, alla ricerca di una playmaker, qualora Dojkic dovesse essere attratta dalle sirene della Wnba, e due lunghe per sostituire Parker e completare le rotazioni per l’Eurolega. Proprio l’accesso diretto all’Eurolega o il passaggio attraverso la qualificazione, potrebbe costringere la V nera a modificare il proprio organico.

Filippo Mazzoni