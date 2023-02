Sorride Antonio Conte dalla convalescenza, mastica amaro Carlo Ancelotti, mentre Nicolò Zaniolo si avvicina al Galatasaray grazie alla chiusura posticipata del mercato in Turchia. Manca ancora l’accordo tra i club, ma il giocatore della Roma ha dato la disponibilità a trasferirsi a Istanbul.

In Premier il Tottenham, senza l’allenatore assente per un piccolo intervento, batte 1-0 il Manchester City di Pep Guardiola con un gol di Harry Kane al 15’ del primo tempo che vale il titolo di capocannoniere di tutti i tempi del club, superato Jimmy Greaves. Kane è arrivato a 267 gol per gli Spurs. La classifica ora dice Arsenal 50, Manchester City 45; Manchester Utd 42; Newcastle 40; Tottenham 39; Brighton 34; Brentford 33; Fulham 32; Chelsea 30; Liverpool 29; Aston Villa 28; Crystal Palace, Nottingham Forest 24; Leicester 21; Wolverhampton 20; West Ham 19; Everton, Leeds 18; Bournemouth 17; Southampton 15.

In Spagna, il Real Madrid cade per 1-0 sul campo del Maiorca (autogol di Nacho Fernandez al 19‘, nella ripresa il Real manca un penalty con Asensio.

Classifica: Barcellona 50 punti; Real Madrid 45; Real Sociedad 39; Atletico Madrid 35; Real Betis, Villarreal 31; Athletic Bilbao, Osasuna, Rayo Vallecano 29; Maiorca 28; Celta Vigo 23; Almeria 22; Espanyol, Girona, Siviglia 21; Valencia, Valladolid 20; Cadice 19; Getafe 18; Elche 9.