Zanotti cambia vita e diventa fighter coach: "Così aiuto a trovare se stessi allenandosi"

Il guru degli sport da combattimento Mario Zanotti ha deciso di dedicarsi anima e corpo all’insegnamento delle arti marziali diventando un vero e proprio fighter coach. "Ho capito – racconta l’ex campione europeo di thai boxe – che ciò che gli sport da combattimento hanno rappresentato nella mia vita e in quella degli atleti professionisti che alleno può essere di aiuto e sostegno anche a chi, pur non avendo alcuna intenzione di salire sul ring, vuole allenarsi, scaricare le tensioni accumulate durante la giornata e, allo stesso tempo, orientare la propria mente al raggiungimento di un risultato. In tanti anni all’angolo dei miei ragazzi ho compreso che è il potere della mente a creare la vittoria o la sconfitta, ancora prima dei colpi dati". Così è nata la scelta di Mario di diventare il primo allenatore ad personam. "Già da un po’ di tempo avevo iniziato a ricevere richieste di sessioni one to one di allenamento da gente che voleva trovare un modo di stare bene trasformando lo stress, le inevitabili frustrazioni derivanti dal quotidiano e la stanchezza emotiva in qualcosa di positivo per la loro vita e il corpo. A forza di passaparola e di nuovi allievi da allenare, mi sono accorto che le persone uscivano dopo un’ora con il sorriso sulle labbra, certi di avere fatto qualcosa di buono per loro stessi. Qualcosa che consentiva loro di ritrovare serenità e nuova determinazione".

Zanotti continua il suo lavoro di coach alla Sempre Avanti, ma da ora in poi è disponibile anche a un ’testa a testa’.

m. a.