Zapata a mezzo servizio, davanti ci pensa Lookman

Un occhio al campo, uno al mercato. La situazione attuale dell’Atalanta di Gasperini, settima forza del campionato e chiamata ad un’accelerazione in questo gennaio compresso e compatto, è di quelle fragili, di quelle da considerare con attenzione. Un avvio di stagione sì positivo, ma non esaltante (zero vittorie nelle ultime quattro gare di campionato, con tre ko a rendere il tutto più amaro) e diverse pedine che potrebbero, o in certi casi dovrebbero, lasciare Bergamo e Zingonia già nelle prossime ore. L’indiziato numero uno è ovviamente Ruslan Malinovskyi che, arrivato in Italia nel 2019, è ora a un passo dal Marsiglia: poco meno di quindici milioni di euro per il classe 1993, con l’addio dell’ucraino dovuto anche a un rapporto non idilliaco con Gasperini.

Questa sera il trequartista non sarà a disposizione contro il Bologna "Ci siamo tutti – ha spiegato il tecnico bergamasco, provando a glissare – c’è questa situazione di Ruslan, non so se è in trattativa per uscire. Bisognerà vedere se andrà in porto. Il valore è stato importante, non c’è l’idea di sostituirlo ora".

Dal mercato al campo, dove c’è da monitorare la situazione di Duvan Zapata. Il colombiano, uscito anzitempo contro lo Spezia, è dolorante al ginocchio sinistro; in panchina, questa sera, ci sarà, ma difficile possa ritagliarsi un minutaggio importante. Ecco perché le speranze offensive del Gasp saranno tutte sulle spalle di Ademola Lookman, ex Lipsia, e di Rasmus Hojlund: il classe 2003, arrivato per 17 milioni di euro dallo Sturm Graz, ha trovato il gol contro i liguri e spera questa sera di arricchire il suo bottino.

Out Muriel: "Ha una tallonite", ha detto Gasperini, che poi si è soffermato sul pareggio di La Spezia, spiegando come "avere recuperato la sfida significa che la squadra non molla". Bologna avvisato.

Giacomo Guizzardi