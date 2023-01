Zero minuti lunedì e tanta rabbia: Raimondo in uscita

Uno strascico, il ko con l’Atalanta, lo ha lasciato. L’agente di Antonio Raimondo, punta dell’Under 19 azzurra e del Bologna, ha chiesto la cessione del proprio assistito e si muove per cercare acquirenti in serie B. Alla base della decisione, la delusione per la panchina contro la Dea: non tanto per la mancata maglia da titolare, ma per il fatto che il ragazzo non sia stato inserito neppure una volta sotto 2-1, nonostante le assenze di Arnautovic, Barrow e Zirkzee. Ma la verità è che riaffiorano tensioni nate in estate. A Raimondo era stata offerta una maglia da titolare contro il Genoa nell’ultima della scorsa stagione, con promessa di entrare in pianta stabile in prima squadra, dopo le 12 reti con la Primavera in campionato. Il tutto, mentre era aperta la partita del rinnovo di contratto, con il giocatore in scadenza richiesto da Juve, Inter (per la Primavera) e all’estero. Raimondo sposò il progetto Bologna.

Nel giro di un mese, però, data la situazione di Mihajlovic assente in ritiro, il Bologna rivide il progetto rispedendo il giocatore in Primavera. Giocatore che oggi non vede più un percorso tecnico di crescita per sè in rossoblù e vorrebbe fare le valigie per andare a mettersi alla prova in B, tra i senior. L’agente di Raimondo, Beppe Galli, vorrebbe intavolare la trattativa di cessione sulla base del prestito con diritto di riscatto: il pensiero è quello di poter lasciare Bologna definitivamente, segno che qualcosa nel rapporto si è rotto. Il Bologna prova a ricucire e per ora pare aperto alla concessione del prestito secco.

Marcello Giordano