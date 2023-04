Zirkzee troppo lezioso, Aebischer scompare

Skorupski 5 L’Hellas nel primo tempo lo martella, ma è ingiustificabile l’uscita fuori tempo su Gaich (con colpo al volto) che nel recupero del primo tempo regala il rigore dell’1-0 a Verdi. Black-out inspiegabile.

Posch 5 Il contatto con Depaoli al 22’ non è mai da rigore, ma nasce da un suo errato controllo: dal pasticciaccio di Mariani ricava comunque un cartellino giallo. Il resto è sofferenza, in linea con quella dei compagni. Verdi passa come un treno dalla sua parte quando firma il 2-0.

Soumaoro 5,5 In costante affanno, fatica ad arginare le folate di uno scatenato Verdi.

Lucumì 6 Qualche buona chiusura, salva il salvabile. Uno dei meno peggio.

Kyriakopoulos 5 Al 12’ s’addormenta sul taglio di Lasagna che si presenta solo davanti a Skorupski e lo grazia. Poi tantao anonimato.

Ferguson 5 Lascia la sciabola nello spogliatoio, tenero come un grissino.

Schouten 5 Anche il geometra lascia il compasso nell’armadietto. Quando Thiago inspiegabilmente lo arretra a difensore centrale soffre tremendamente Djuric.

Dominguez 6,5 Nel primo tempo non è il solito Nico di battaglia: perde un’inifinità di palloni e non attacca mai. Si riscatta nella ripresa quando la ‘garra’ lo aiuta a riemergere dall’apnea. Pregevole il gol del 2-1 che nel finale rianima la squadra.

Aebischer 4,5 Un fantasma si aggira sul prato del Bentegodi. Tocca un solo pallone e lo sbaglia, poi scena muta. Scelta sbagliata a cui Motta pone rimedio lasciando lo svizzero nello spogliatoio nell’intervallo.

Zirkzee 5 Come sono bravo, come sono bello: ma non era questa la partita in cui guardarsi allo specchio. Preferito al più cinico Sansone l’olandese non ne azzecca una. Parziale attenuante il fatto di essere stato comunque spesso nel vivo dell’azione (parola grossa).

Barrow 4,5 E’ una di quelle notti in cui ti chiedi come abbia fatto Sartori (bravo lui) e farsi dare 19 milioni dai rossoblù quando Musa era in forza all’Atalanta. Non tiene un pallone che sia uno, si fa ammonire perché in costante ritardo. La sostituzione all’intervallo è la logica conseguenza.

Orsolini 5 Porta verve, ma al 91’ ha sul sinistro la palla del 2-2 e commette un errore che è difficile anche solo da raccontare, sparando alle stelle.

Moro 5,5 Più ordinato dei compagni, ma stringi stringi non porta nulla.

Sansone 6 Chissà come sarebbe andata a finire con lui in campo dall’inizio. Con i se e con i ma non si fa la storia: apprezzabile l’assist di testa per il 2-1 di Dominguez.

Allenatore Thiago Motta 4,5 Succede anche ai migliori, qualche volta, di non cavare un ragno dal buco. Orsolini e Sansone panchinati è una scelta che non paga. Pure Zirkzee titolare è un’opzione sbagliata. Ma è tutto il piano partita che fa acqua, così come l’atteggiamento.

Voto di squadra 4,5

Massimo Vitali