Zirzkee prova a rientrare lunedì con l’Atalanta

Joshua Zirkzee tenta il recupero in vista del posticipo di lunedì con l’Atalanta. L’attaccante si è fermato il 9 dicembre per un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro e le tre settimane inizialmente previste per il recupero non sono bastate: il giocatore lavorerà anche in giornata con l’obiettivo di testare le proprie condizioni tra giovedì e venerdì, per capire se possa tornare a disposizione di Motta con l’Atalanta o se dovrà attendere la sfida con l’Udinese di domenica 15, quando Motta spera di ritrovare anche Barrow e De Silvestri. Tempi più lunghi per Bonifazi.