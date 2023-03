Zola beffa finale, il Faro ringrazia e va a -6

E’ stato ad un passo dal grande colpo il Zola Predosa. In vantaggio 2-0 nel big match esterno sul campo della seconda della classe Atletic Cdr Mutina (reti di Tonelli e Di Giulio), il team di Nicola Zecchi ha accarezzato la speranza di mettere virtualmente la parola fine sul campionato ma, a causa di un finale sottotono, ha subìto la rimonta (2-2) in pieno recupero. A sorridere per questo risultato vi è, senza dubbio, il Faro Gaggio che, grazie al successo di misura sul difficile campo del San Felice (gol di Garni), si è ripreso la seconda posizione ed ha ridotto a sei le lunghezze di svantaggio dalla capolista. A rendere il tutto ancor più avvincente vi è poi il fatto che domenica prossima, al ‘Vito Romagnoli’ di Gaggio Montano, ci sarà il big match tra Faro e Zola. Per quanto riguarda le altre, la quinta forza del campionato Trebbo ha trovato un buon pari sul terreno di gioco della Quarantolese (a segno sono andati Veglia e Cini) mentre l’Msp ha impattato 1-1 tra le mura amiche contro il Cavezzo (rete di Afriyie). Nelle zone calde, il Porretta si è aggiudicato con il pirotecnico punteggio di 5-4 il derby esterno con il Fossolo mantenendo così vive le speranze salvezza mentre la Vadese Sole Luna, nonostante l’ultimo posto e la retrocessione ormai certa, è riuscita a stoppare sul 2-2 la quarta della classe Castelnuovo.