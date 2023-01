Zola e Gaggio, sfida a distanza

Prende il via oggi, alle 14,30, il girone di ritorno del campionato di Promozione. Nel girone C, le due prime della classe Zola Predosa (35) e Faro Gaggio (32) giocheranno tra le mura amiche: i primi affronteranno il Porretta mentre i secondi se la vedranno con la X Martiri. Match interno anche per la quarta forza del campionato Trebbo (24) che, nel proprio impianto, sfiderà il Castelnuovo. Impegni esterni per Fossolo (21), Msp (20) e Vadese Sole Luna (ultima a 8): i primi faranno visita alla Quarantolese, i secondi al San Felice mentre i terzi sono attesi dalla delicatissima sfida salvezza sul terreno di gioco della diretta rivale Atletico Spm.

Per quanto riguarda il raggruppamento D, l’Osteria Grande, quinta a quota 28 e con sei lunghezze di distacco dalla capolista a sorpresa Solarolo, sarà di scena sul campo del Fosso Ghiaia. L’Atletico Castenaso, sesto a 26, ospiterà i ferraresi del Mesola mentre la Libertas Castel San Pietro, quartultima a 13 punti ed in piena bagarre per non retrocedere, terrà a battesimo il 2023 con il fondamentale scontro diretto salvezza sul terreno di gioco dell’A. Placci Bubano, che lo segue a una sola lunghezza.