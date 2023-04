Zola, la festa è vicina. Ma il Faro non molla

Importante passo in avanti verso la vittoria finale per lo Zola Predosa di Nicola Zecchi che, grazie al successo per 3-2 sul campo della Virtus Camposanto, mantiene quattro lunghezze di vantaggio sulla principale inseguitrice Faro Gaggio quando all’appello mancano appena due giornate. Al team zolese basterà vincere una delle ultime due sfide contro Cavezzo e Castelnuovo per essere certo di laurearsi campione del girone C di Promozione.

Alle sue spalle, il Faro non molla e, al contrario, riesce a uscire da una situazione tutt’altro che facile: sotto 1-0 all’intervallo sul terreno di gioco del Trebbo, i biancoblù sono stati capaci di ribaltarla a inizio ripresa con un tremendo uno-due firmato Berti e Farini. Ma la vera bagarre è nelle zone calde della classifica, dal momento che tra la sesta della classe Quarantolese e la terzultima Porretta vi sono appena sette punti di differenza. Anche questa giornata ha dimostrato che può ancora succedere di tutto: l’Msp è stato sconfitto 2-0 a Casumaro, il Fossolo ha battuto 5-1 la già retrocessa Vadese Sole Luna mentre il Porretta non è riuscito ad andare oltre il 3-3 interno contro l’ormai condannato Atletico Spm.