Zola Predosa, battere Cavezzo per brindare. Il Faro non si arrende

Una vittoria oggi nella sfida interna contro il Cavezzo significherebbe vittoria del campionato per il Zola Predosa di mister Nicola Zecchi, in vetta alla classifica del girone C di Promozione con quattro lunghezze di vantaggio sul Faro Gaggio. Dal canto suo, la formazione gaggese vuole crederci fino all’ultimo e, per farlo, cercherà di battere il Castelnuovo al ‘Vito Romagnoli’. Il Trebbo, quinto a quota 39, ospiterà la Virtus Camposanto mentre in zona salvezza ci si attendono 180 minuti di fuoco tra oggi e domenica prossima visto che tra la sesta della classe Quarantolese (37) e la terzultima Porretta (30) vi sono appena sette punti di differenza. L’Msp (34) cercherà di espugnare il terreno di gioco della già retrocessa Vadese mentre Fossolo (31) e Porretta (30) faranno rispettivamente visita al San Felice e all’Atletic Cdr Mutina.

Nel girone D, appassiona la lotta per il secondo posto tra l’Osteria Grande e l’Atletico Castenaso, secondi a pari-merito a 54, ma con i primi virtualmente davanti grazie agli scontri diretti. L’Osteria sarà di scena a Solarolo mentre l’Atletico ospiterà il Cotignola.

In zona salvezza, la Libertas cerca una vittoria sul campo dell’Argentana per mantenere vive le flebili speranze salvezza.

