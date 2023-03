Zola Predosa, c’è il match con l’Atletico Spm dopo lo stop a San Felice

Ventitreesima giornata oggi, alle 14,30, per il campionato di Promozione. Partendo dal girone C, la capolista Zola Predosa, che domenica scorsa, dopo l’ottimo ruolino di sette vittorie consecutive, è stata sconfitta a domicilio dal San Felice, va alla ricerca di pronto riscatto sul terreno di gioco dell’Atletico Spm.

Il Faro Gaggio, che sette giorni fa non ha giocato causa neve, cercherà di espugnare il campo del fanalino di coda Vadese Sole Luna per poi provare ad aggiudicarsi il recupero contro lo stesso Atletico Spm in programma mercoledì alle 20,30.

La quarta forza del campionato Trebbo sarà di scena in casa della terza della classe Atletic Cdr Mutina mentre Fossolo e Msp (che mercoledì sera recupererà contro il Castelnuovo) ospiteranno rispettivamente Cavezzo e Virtus Camposanto. Nelle zone calde, il Porretta se la vedrà tra le mura amiche contro la X Martiri.

Nel raggruppamento D, la seconda della classe Atletico Castenaso sarà di scena a Fosso Ghiaia mentre la quinta forza del campionato Osteria Grande ospiterà il Sesto Imolese. La Libertas Castel San Pietro, quartultima e in piena bagarre per non retrocedere, ospiterà la diretta rivale per la salvezza Cotignola.