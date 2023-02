La vittoria dell’Atletic Cdr Mutina (ora secondo a -4 nel girone C di Promozione) nell’anticipo di ieri contro il San Felice mette un pizzico di pressione alla capolista Zola Predosa e alla principale inseguitrice Faro Gaggio.

Entrambe le formazioni bolognesi sono attese oggi da match casalinghi: la band di Nicola Zecchi disputerà il cosiddetto testacoda contro l’ultima della classe Vadese con l’obiettivo di ripristinare le distanze mentre il team di Cristian Cati cercherà di battere l’Msp per riprendersi la seconda posizione. Il Trebbo, quarto a 32, ospiterà i X Martiri mentre Fossolo e Porretta sono attesi da match esterni: i primi, decimi a 22, faranno visita al Castelnuovo mentre i secondi, undicesimi a 20, giocheranno a Cavezzo in quello che è a tutti gli effetti un fondamentale scontro salvezza.

Nel girone D, l’Osteria Grande, quarta a 37, sarà di scena sul campo della capolista Massa Lombarda (44). Vincere significherebbe riaprire i giochi mentre un risultato negativo avrebbe il significato opposto.

L’Atletico Castenaso, quinto a 36, ospiterà il San Pietro in Vincoli mentre la Libertas Castel San Pietro, quintultima a 17 e in piena bagarre per non retrocedere, farà visita allo Sparta.

