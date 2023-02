Bologna e Monza oggi si giocano un pezzetto di settimo posto: e a dirigere la sfida ci sarà un udinese. Nulla a che vedere, però, con l’Udinese di Sottil. L’udinese in questione è Luca Zufferli, fischietto classe 1990 della sezione di Udine, originario di San Pietro al Natisone, che oggi al Dall’Ara farà il suo debutto assoluto in serie A.

Tutti i giovani hanno diritto di crescere, ma forse per la sfida tra le due squadre rivelazione della serie A sarebbe stato consigliabile designare un fischietto un po’ più collaudato.

Zufferli ha fatto il suo esordio in B nel maggio 2021 e fin qui ha arbitrato solo in cadetteria. Fa festa la sezione di Udine, che ritrova un fischietto in serie A a quarant’anni di distanza dall’ultimo, che fu Mario Facchin.