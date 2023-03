Zuppi e quel il sorriso che conquista il Dall’Ara "La sciarpa rossoblù? Non fatemi litigare coi laziali"

di Massimo Vitali

Fa più notizia il Motta che ingabbia la Lazio firmando una bella prestazione di squadra facendo dimenticare il passaggio a vuoto di Torino o quello che ancora una volta lascia a secco di minuti Arnautovic?

Se è vero che il calcio è l’esaltazione del collettivo lunga vita a Thiago: ma in sala stampa la lingua batte (anche) dove il dente duole. Domanda a Motta: Arnautovic si è arrabbiato per la nuova esclusione? Risposta pronta del tecnico: "Non l’ho visto, dovete chiedere a lui. Le mie sono solo scelte tecniche, qui non esiste altro. Barrow ha fatto molto bene da prima punta anche se non ha trovato la porta, così come Zirkzee quando è entrato in un momento non facile della partita (su questo non siamo d’accordo, ndr). Arnautovic adesso ha davanti a sé una settimana di lavoro: nella preparazione della sfida con la Salernitana vedremo chi merita di giocare dall’inizio e chi di subentrare. Voi vi fissate su una cosa e non so il perché: parliamo piuttosto delle cose belle e positive che ha fatto vedere oggi la squadra, parliamo dei ragazzi che in questo momento meritano di giocare".

Sottinteso: al posto di Arnautovic. La forza di Motta è quella di non cambiare strada, né idea, tanto facilmente: ma se la strada è quella che ieri notte ha imboccato il suo Bologna non sono molti gli appunti che si possono muovere al tecnico. E infatti: "Sono soddisfatto del nostro momento e di come stanno andando le cose. Una partita che finisce senza gol può non essere bella, ma noi anche oggi abbiamo giocato per vincerla, anche se di fronte avevamo una grande squadra come la Lazio. E’ stato bello alla fine vedere il nostro pubblico, che anche oggi è venuto numeroso allo stadio: noi lavoriamo per dare loro delle soddisfazioni".

E il gradimento del Dall’Ara si è manifestato nel lungo applauso finale dedicato ai rossoblù e allo stesso Thiago, che ha ringraziato a sua volta con un applauso i tifosi. Tutto è bene quel che finisce bene: ma poteva finire pure meglio.

"Oggi abbiamo affrontato la partita proponendo qualcosa di diverso – dice il tecnico – e se alla fine fosse entrato quel tiro di Barrow l’avremmo vinta. Il pari però è giusto e io mi tengo stretto la prestazione della squadra e il grande lavoro che stanno facendo i miei ragazzi".

Dopodiché il tema Arnautovic è sempre in agguato. "Cosa succederebbe se Marko venissa a dirmi che è arrabbiato perché non gioca – sottolinea Motta rispondendo a precisa domanda –? Sarebbe normale. Anche Medel non era contento di star fuori e non lo ero nemmeno io quando ero calciatore. Ma in campo ne vanno solo undici e io devo fare delle scelte. Marko, come tutti, deve solo lavorare e pensare al bene del gruppo: con me però le porte sono sempre aperte".

A buon intenditor...