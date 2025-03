Tiktoker si tolse la vita in diretta social: disposta l’archiviazione per istigazione al suicidio

Bologna, 3 marzo 2025 – Tiktoker si tolse la vita in diretta social nell’ottobre 2023: disposta l’archiviazione per l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio e la trasmissione degli atti alla Procura per indagare sull'ipotesi di diffamazione. Il gip di Bologna Alberto Ziroldi ha dunque accolto parzialmente le richieste dei familiari di Vincent Plicchi, il tiktoker 23enne che si suicidò in diretta social nell'ottobre 2023 dopo essere stato vittima di cyberbullismo (era stato travolto da false accuse di pedofilia), che si erano opposti alla richiesta di archiviazione presentata dal pm Elena Caruso. La Procura aveva chiesto l'archiviazione al termine delle indagini svolte a seguito dell'esposto presentato lo scorso maggio dai familiari del giovane, in cui si ipotizzavano reati come istigazione al suicidio, cyberstalking e minacce, indagini che gli stessi familiari e il loro legale Daniele Benfenati ritenevano del tutto insufficienti.

Le indagini

Lo scorso maggio erano state la madre e la zia di Vincent Plicchi, assistite dall'avvocato Benfenati, a presentare un esposto chiedendo di indagare sulla vicenda e indicando alcuni nomi e nickname di utenti social che avrebbero in qualche modo avuto un ruolo nello spingere Vincent a suicidarsi. Ma la Procura aveva presentato una richiesta di archiviazione, alla quale i familiari si erano opposti.

Istigazione al suicidio

Ora il gip, sciogliendo la riserva, ha disposto l’archiviazione per quanto riguarda l’istigazione al suicidio. Sottolinea come "non v'è la prova (né la stessa pare acquisibile aliunde) che gli autori dei messaggi e dei commenti contestati fossero realmente consapevoli del fatto che tali atteggiamenti avrebbero potuto spingere il giovane Vincent Plicchi all'estremo gesto".

E ancora: "Lo stesso può dirsi rispetto ai due soggetti individuati come i presunti autori del piano da cui aveva avuto origine il linciaggio mediatico, atteso il tenore delle conversazioni estrapolate, da cui si evince che gli stessi avevano come unico obiettivo quello di neutralizzare l'ascesa sui social del personaggio 'Inquisitor', considerato dai due come un pericoloso competitor".

Diffamazione

Per il gip, dunque, l'unico reato ipotizzabile potrebbe essere quello di diffamazione, rispetto al quale – tralasciando "le indubbie criticità connesse all'identificazione certa degli utilizzatori degli account" (il padre di Plicchi, nel criticare l'operato della Procura, aveva infatti affermato che "l'unica attività di indagine svolta è stata una richiesta sbagliata di quattro nickname ai social per sapere chi fossero gli utenti") – il Gip Ziroldi ricorda che "non vi è domanda di inazione" da parte della Procura, che aveva chiesto l'archiviazione solo per l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio.

Da qui la decisione di disporre l'archiviazione proprio per l'ipotesi investigativa di istigazione al suicidio e di trasmettere gli atti alla Procura perché indaghi sull'ipotesi di diffamazione.

Una vittoria parziale per i familiari, rappresentati dall'avvocato Daniele Benfenati. Quest'ultimo, al termine dell'udienza in cui era stata discussa l'opposizione alla richiesta di archiviazione, aveva spiegato ai cronisti che in aula aveva "ribadito la necessità, secondo noi, di svolgere nuove indagini non solo sull'ipotesi di reato di istigazione al suicidio, su cui comunque abbiamo insistito fermamente perché per noi sussiste, ma anche, eventualmente, sul cyberstalking e le minacce gravi, scendendo fino alla diffamazione".

La battaglia del papà

“Sto andando avanti in questa battaglia perché so che Vincent vuole giustizia – aveva detto il papaà, Matteo -. E io voglio dargliela”, spiegava, raccontando come da “quando ho aperto dei profili in memoria di mio figlio, molti mi hanno scritto, sia per darmi informazioni su queste persone, sia perché si trovano nella stessa situazione di Vincent e hanno bisogno di aiuto per uscirne”.