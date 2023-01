Venditti e De Gregori a Bologna, notti di emozioni

Bologna, 8 gennaio 2023 – Hanno accompagnato le trasformazioni sociali e quelle politiche degli ultimi decenni, hanno scandito, con le loro melodie, le proteste giovanili e sottolineato inquietudini e amori adolescenziali. Sono ballate entrate nell’immaginario collettivo, nella memoria condivisa del paese. E adesso vengono finalmente storicizzate in un tour che vede insieme due tra le figure più rappresentative della canzone d’autore italiana. Francesco De Gregori e Antonello Venditti saranno insieme la prossima settimana, il 10 e 11 gennaio sul palco dell’ EuropAuditorium (entrambe le date sono ‘tutto esaurito’), per raccontare, con le loro rime, una storia iniziata nei primi anni 70 nella sala piccola e amatoriale del Folkstudio , il locale romano dove è nata questa scena, e poi andata avanti nei decenni successivi tra primi posti in classifica, tour entrati nella storia (pensiamo a quello di De Gregori e Dalla insieme), ventate identitarie, (‘Roma capoccia’ di Venditti) e brani che ancora oggi fanno da colonna sonora a momenti importanti , come ‘Notte prima degli esami ’, sempre di Venditti.

Sarà una lunga serata di duetti, come in ’ Ricordati di me ’, riproposta di recente in una versione corale e in ‘Generale ’, che sono state ripubblicate in un formato ormai inusuale: un 45 giri a tiratura limitata da collezione, omaggio a un’epoca, la loro epoca, nella quale la musica non era definita ‘liquida’, ma viveva di supporti fisici ed era esperienza di condivisione di passioni. I due artisti hanno anche inciso insieme, proprio in occasione di queste date, ’La donna cannone ’ e ’Peppino ’, canzoni che trasmettono quel senso (e quel piacere), del fare musica come espressione collettiva di creatività.

Apertura con uno dei grandi successi di Antonello Venditti, ‘ Bomba o non bomba ’, si prosegue con ’La leva calcistica della classe ’68 ’, si va avanti con ’Che fantastica cosa è la vita’ , e poi ’ Bufalo Bill ’ e ancora ’Nata sotto il segno dei pesci ’, ’Alice ’, ’Sara ’: piccole, struggenti opere senza tempo create da due artisti molto diversi tra loro. Tanto è evocativo, capace di affidarsi alla suggestione di parole che lasciano aperta l’interpretazione De Gregori , tanto è discorsivo Venditti . Differenze che non hanno impedito ai due di camminare insieme sin dagli esordi del Folkstudio . Esordiscono, infatti, nel 1972, con un disco condiviso, Theorius Campus , che in realtà non era proprio il frutto di una collaborazione, ma di una necessità dell’etichetta di dividere i costi di produzione. Infatti ognuno registra le sue composizione, a eccezione di ’Dolce signora che bruci ’ e ’In mezzo alla città ’.

Da allora , da quel club si è sviluppata una carriera che trova la sua celebrazione in questo tour, dove propongono anche un omaggio a Lucio Dalla con ‘Canzone ’, e vanno avanti con ’ Pablo , interpretata con una citazione della musica di Shine on You Crazy Diamond dei Pink Floyd . E ancora ’Titanic ’, ’La donna cannone ’, ’Questo mondo di ladri’ , per finire, dopo oltre due ore di spettacolo, con ‘Buonanotte fiorellino’ : prologo al bis ad alto dosaggio di struggimento con ‘ Ricordati di me ’ e conclusione con l’ode alla loro città, ‘ Roma capoccia’ .