Bologna 2 ottobre 2018 – Torna in palestra la Virtus Segafredo. Reduce dal torneo di Cividale del Friuli, con la sconfitta in finale contro Varese, la formazione di Stefano Sacripanti è tornata quest'oggi in palestra per il primo allenamento settimanale.

L'esordio, in programma domenica sera alle 20.45 (con diretta anche su Rai Sport) a Trieste si avvicina sempre di più per i bianconeri che devono ancora fare i conti con il problema che ha colpito Brian Qvale. Le condizioni del centro bianconero saranno da rivalutare giorno per giorno per decidere un suo utilizzo ed eventualmente in che modi e in che tempistiche, per la sfida di domenica contro i giuliani.

Ufficializzata la terza arbitrale chiamata a dirigere la sfida del PalaRubini – Allianz Dome di Trieste. Arbitri dell'esordio di Aradori e compagni saranno Mazzoni di Grosseto, Attard di Priolo Gargallo (Sr) e Colladel di Pordenone.

Infine, la società intanto ha rinnovato la partnership con Isokinetic, Medical partner della società bianconera anche per la stagione 2018-2019.