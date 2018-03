Bologna, 14 marzo 2018 – Stefano Gentile in campo domenica contro Brescia? Possibile. In anticipo sui tempi di recupero previsti, il playmaker della Virtus Segafredo, potrebbe infatti tornare a disposizione, anche se non al meglio, di Alessandro Ramagli, già dalla prossima sfida. Le visite di controllo dei giorni scorsi, che hanno avuto esiti particolarmente positivi, sembra aver dato un’accelerata al recupero del maggiore dei fratelli Gentile che potrebbe quindi tornare abile arruolato per la sfida in programma a Montichiari contro la Leonessa. Le condizioni saranno rivalutate giorno per giorno per tenere sempre sotto controllo la situazione.

Intanto mentre la squadra continua ad allenarsi in vista della sfida di domenica, sul fronte sociale, la società continua con l’iniziativa “Vai a canestro torna alla vita” con la distribuzione, in una serie di punti vendita, delle uova di Pasqua griffate Virtus, partendo da un’offerta minima di 10 euro e il cui intero ricavato sarà devoluto degli Onconauti, l’associazione per il ritorno al benessere dopo il tumore.

All’interno delle uova tante sorprese griffate Virtus: t-shirt limited edition autografate, biglietti di parterre e il Cubo Virtus, che permetterà di accedere ai contenuti speciali sulla nuova App Virtus.

Ecco l’elenco dei punti vendita dove trovare l'uovo: Sede Virtus di via dell’Arcoveggio 49; CSB (ex Cierrebi) in via Marzabotto, 24; Conad, via Speranza 52/a; Conad, va de Nicola 1; Conad, via Vitale da Bologna 1; Conad, via Emilia Levante 6/5 tutti a Bologna; Conad, via Bologna 110 a San Giovanni Persiceto; Conad, via della Resistenza, 2, Casalecchio di Reno; Conad, via Jussi 16/d e Conad, via Emilia Levante 43 a San Lazzaro di Savena; Edicola Montaguti, via Provinciale Ovest 6/b, Bazzano; Edicola Veronesi, via Palagi 11, Bologna; Edicola Aeffe, viale Felsina 29, Bologna; 2 For Man, piazza Azzarita 6, Bologna; Bar Via Veneto, via Vittorio Veneto 23/b, Bologna; Circolo Tennis, via Allende 3, Casalecchio di Reno.