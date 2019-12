Bologna, 24 dicembre 2019 – Ci siamo, finalmente domani sera alle 20.30 al PalaFiera va in scena il derby di BasketCity. Virtus e Fortitudo tornano a sfidarsi a dieci anni dall'ultima sfida in serie A, catalizzando l'attenzione del mondo mediatico-sportivo non solo bolognese, ma - come sottolineano alla vigilia gli stessi protagonisti - anche nazionale e internazionale.

“Il primo pensiero è per Frank Gaines che a Sassari ha avuto un problema e stiamo facendo di tutto per recuperarlo – conferma il coach della Virtus Sasha Djordjevic -. In Sardegna abbiamo giocato per 30 minuti ma non è bastato, poi abbiamo subito l’intensità avversaria. Siamo tornati a casa non senza difficoltà logistica saltando l’allenamento di ieri. Sappiamo quanto è importante questa partita, è un grande assist alla pallacanestro italiana ed europea. Si è scritto e detto forse troppo sulla storia, sui dettagli, domani bisognerà avere pace in testa e un grandissimo fuoco dentro per mantenere la vetta della classifica e portare a casa il derby. La Fortitudo gioca una pallacanestro ordinata e ha grande spinta dall’entusiasmo del pubblico che noi con il nostro gioco e le nostre qualità dobbiamo essere bravi a respingere.

Ci sarà pressione?

“Ognuno affronta le partite in una certa maniera. Finché non ti trovi davanti a un compito non sai come ognuno reagirà. La squadra è nuova, e anche chi c’era l’anno scorso non ha affrontato una partita del genere. Tocca a noi allenatori prepararli. La capacità di gestire emotivamente la partita è uno degli aspetti importanti”.



Cosa pensa di Martino?

“Non lo conosco personalmente, l’ho visto fare un clinic a Milano quest’estate. E’ un allenatore bravissimo e preparatissimo, lo sta dimostrando quest’anno e l’ha fatto l’anno scorso”.



Condizioni di Gaines?

“Non lo sappiamo ancora, valuteremo. Domani vedremo con che giocatori scenderemo in campo”.



Intanto la Virtus vuole farsi il regalo della Befana, trovando l'accordo per ingaggiare già da gennaio Awudu Abass, ala della nazionale italiana attualmente in forza a Brescia. La società lombarda sembra essere favorevole a discutere con la Virtus per un buyout e per cedere quindi da subito il giocatore, dall'altra parte Brescia deve però riuscire a superare la “resistenza” di coach Vincenzo Esposito che vorrebbe evitare di privarsi di un giocatore fondamentale nel proprio scacchiere come Abass.

Diretta tv

Virtus–Fortitudo sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Eurosport 2 e Eurosport Player, in radio su Bologna Uno con ampio prepartita a partire dalle 18.30, prima con uno speciale, poi direttamente dal campo e che seguirà la sfida con duplice commento in streaming (canale 1 per i tifosi Fortitudo, canale 2 per quelli Virtus). Diretta a partire dalle 19 dal PalaFiera anche su Trc, con ampio prepartita, collegamenti e cronaca in diretta durante la sfida e poi tutto il postpartita, oltre alla replica prevista nei giorni successivi.