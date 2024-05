Festa a Cesena per il primo compleanno di Brando: è nato il giorno dell’alluvione

Cesena, 16 maggio 2024 – E’ stato un compleanno molto speciale quello di Brando, secondo figlio di Linda Poeta e Valerio Tommasini Trevisani, che oggi ha spento la sua prima candelina in un ristorante decisamente particolare, quello delle Cucine Popolari di Cesena, dove a festeggiarlo c’è stata un’intera comunità, a partire da chi ogni giorno in questi locali trova un porto sicuro nel quale trascorrere tempo di qualità, consumando buon cibo in ottima compagnia.

Il piccolo Brando insieme al fratello Gabrio e alla mamma Linda Poeta (Foto Ravaglia)

Con un dirimente valore aggiunto: al termine del pasto, chi può permettersi di pagare il conto lo fa, per gli altri bastano un sorriso e un saluto. Già questo rende speciale la giornata e la scelta di mamma e papà, che sono però andati oltre, dal momento che il loro bimbo è nato il 16 maggio del 2023, nel giorno in cui un’importante parte di Cesena veniva sommersa dall’alluvione, Cucine Popolari comprese. Dunque con l’intento di condividere il loro momento di gioia con l’intera comunità, ecco che l’invito alla festa di compleanno è stato esteso a tutti coloro che volessero partecipare, col risultato di riempire i locali e regalare tantissimi sorrisi.

A Brando e a si suoi cari, certo, ma anche ai tanti che stanno lottando per rimettersi in piedi e che nell’allegria del piccoletto hanno trovato un validissimo motivo per ricordare questo anniversario anche con un tocco di buon umore.