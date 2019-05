Cesena, 31 maggio 2019 - "Realtà e Immaginazione" è il binomio che guida l’edizione 2019 della Festa di Rai Radio Tre che, per il secondo anno consecutivo, si svolge a Cesena. Da oggi a domenica 2 giugno, le onde radio del terzo canale Rai si diffonderanno dal teatro Bonci e dal Verdi, e il pubblico avrà libero accesso per assistere in diretta alle trasmissioni che hanno come spirito guida il genio di Leonardo da Vinci.

«Un filo conduttore, quello di Leonardo - spiega il direttore di Radio 3 Marino Sinibaldi -, che qui a Cesena ha una particolare ragion d’essere perché nel suo viaggio in Romagna, nei primi del ‘500, Da Vinci si lascia affascinare dal genio idraulico del canale di Cesenatico e, in un particolare commovente del codice L che raccoglie i suoi appunti, si dedica persino a disegnare la peculiare coltivazione di un grappolo d’uva, conquistato dalla umile sapienza contadina romagnola». Pertanto, osservare le cose con impegno e descriverle con cura, ma senza negarsi all’immaginazione profetica, sarà il focus di spettacoli, concerti, spazi teatrali, dibattiti, narrazioni e improvvisazioni.

Il programma 'cult' di apertura della Festa è Fahrenheit (dal Bonci dalle 16-16.45), condotto da Loredana Lipparini e Marino Sinibaldi. Ospiti, lo storico dell’Arte Antonio Forcellino e lo scrittore Marco Malvaldi che, nel libro «La misura dell’uomo», riserva allo scienziato il ruolo di investigatore, nella Milano rinascimentale alla corte di Ludovico il Moro. Le oltre 24 ore di trasmissioni da Cesena vedono per esempio, nella stessa giornata alle 19, sempre al Bonci, per «Hollywood party», ospite l’attrice Cecilia Dazzi, cesenate d’adozione, che racconterà i propri successi nelle fiction tivù, il cinema con Scola e la collaborazione con Carmelo Bene.

Altro contributo locale viene da Davide Gnola, direttore del museo della marineria di Cesenatico, che sabato alle 18.15 al Verdi, narrerà di quel 6 settembre 1502, quando Leonardo fece tappa a Cesenatico, chiamato da Cesare Borgia. I fan di Alessandro Bergonzoni e della sua capacità di giocare col linguaggio sabato (dalle 21.30 alle 23.30 al Bonci), potranno assistere ad uno dei suoi monologhi. Domenica (alle 10.40 al Bonci) si potrà ridere e riflettere sulle tematiche delle barzellette con Ascanio Celestini. Di scienza e invenzioni parleranno Cecilia Laschi (sabato alle 16 al Bonci), progettista di un polpo-robot; e Marino Sinibaldi con Marino Niola nel Gran Finale di domenica sempre al Bonci, dalle 12.50 alle 13.45.