Cesena, 8 maggio 2018 - Tre giorni, dal 25 al 27 maggio, nel cuore della Romagna: la Festa di Rai Radio 3 quest’anno avrà luogo, per la prima volta, a Cesena, grazie alla collaborazione di comune di Cesena, Fondazione Cassa di Risparmio e Formula Servizi.

Quasi 24 ore di trasmissioni in diretta tra eventi, dibattiti, musica e spettacoli che si terranno in sedi prestigiose, il Teatro Bonci e il Teatro Verdi.

Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’evento, con la partecipazione del direttore di Rai Radio 3 Marino Sinibaldi, del sindaco Paolo Lucchi, dell’assessore alla Cultura del comune Christian Castorri, del presidente di Formula Servizi Graziano Rinaldini e del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena Guido Pedrelli.

Il tema attorno a cui, quest’anno, si svilupperanno riflessioni, narrazioni e intrattenimento, è quello di ‘Tirannia e Libertà’.

Questa è solo una traccia dei pensieri, dei ragionamenti, delle domande protagoniste nelle tre giornate cesenati con ospiti importanti come Massimo Cacciari, Sergio Romano, Nadia Urbinati, Massimo Mantellini, Luigi Zoja. Ma linguaggi e prospettive differenti animeranno altri appuntamenti: gli spettacoli musicali e teatrali, con Laura Curino, Stefano Bollani, Mario Perrotta e Neri Marcoré, gli incontri con scrittrici/scrittori e con attrici/attori, come Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli, Alessandra Sarchi, Paola Cortellesi, lo spazio della scienza, le ‘Lezioni di musica’ con il pianoforte di Andrea Lucchesini, lo scontro epocale tra Verdi e Wagner messo in scena dai diabolici conduttori della ‘Barcaccia’, le brevi storie sonore di Beppe Gambetta, l’approfondimento di due casi in cui tirannia e libertà si contendono davvero il campo: l’America Latina dei desaparecidos e la Turchia del nuovo Sultano.