Cesenatico, 22 agosto 2019 - Scadiamo i motori e pure i grill. Da domani torna sul lungomare Carducci di Cesenatico lo Street Food Festival. Tre giorni di gastronomia, musica e divertimento che vede in prima linea una ventina di food truck provenienti da tutta Italia, veri e propri ristoranti su ruote che offrono cucina gourmet alla portata di tutti.

Ce n’è per tutti i gusti: dal Picanhas Cube, vincitore lo scorso anno di Street Food Battle, alla paella e le tapas spagnole delle ragazze di Las Bravas, le tapas di Romagna di Mama Eli e le polpette del Cafè degli Artisti. E poi gli hamburger di Fassona piemontese di Arts Burger, quelli calabresi de Il Calabriotto, lo gnocco fritto di Arte Piada e gli arrosticini abruzzesi di Zucchiati Food. Sempre dal Piemonte invece, Gelà Monfrà, proporrà una cialda di carne cruda battuta al coltello, mentre dalla Toscana arrivano il lampredotto e altre specialità locali de Il Toscanaccio di Fucecchio.

La Calabria è presente con i panini gourmet di Giowa Food e il Lazio con la pinsa e i panzotti di Wonferfood. Per chiudere la cucina Usa e il pulled porck di US Menny e i truck di cucina etnica come la cucina greca di Taberna Itaca e quella Messicana e Venzuelana di Zaperoco, e dulcis in fundo i Churros di Churritos. In uno stand riservato ci sarà il birrificio artigianale Orso Verde.

Il Cafè degli Artisti in questa tre giorni porterà tanta musica.Domani dalle 19 aprirà la musica rock di dj Toffolo e a seguire la live band Bossa Muffin terrà un concerto con un repertorio che spazia dai brani classici della Bossa Nova al ritmo Samba fino alla musica Brasiliana popolare moderna.

Sabato il festival aprirà alle 11 ed in consolle alle 19 ci sarà il dj Ursus, mentre alle 21 i riflettori saranno tutti per gli Hurricanes e il loro stile rock. Gli stand domenica apriranno al mattino e a partire dalle 18, la musica sarà affidata al dj Andy Lee, poi si esibirà dal vivo la band dei Gangstar per un tributo a Quentin Tarantino. Per i bambini ci saranno le esibizioni di artisti di strada, giochi e le attrazioni del Cesenatico Village.

In tutte le tre giornate l’ingresso al festival sarà gratuito, incluso la partecipazione ai concerti e le esibizioni degli artisti. Per la prima volta ci sarà uno stand della Coca Cola, dove le famiglie potranno giocare e saranno distribuiti gadget. Giacomo Mascellani