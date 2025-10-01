Alessandro Barbero: i biglietti per la conferenza a Cesena esauriti in 7 minuti

Cesena, 1 ottobre 2025 – Sono bastati sette minuti per ‘bruciare’ i posti disponibili per la conferenza del professor Alessandro Barbero che il 24 ottobre aprirà al Teatro Bonci il festival Agorà, promosso dal Comune di Cesena e organizzato da Laterza Editore. Lo storico superstar di youtube, podcast e tv terrà una conferenza alle 15.30 sul tema ‘1914. Come l’Europa è già precipitata una volta nella guerra mondiale’.

Il grandissimo interesse suscitato dall’evento ha causato un picco di accessi al sito del festival, mandandolo in crash pochi istanti dopo l’apertura delle prenotazioni. “Alle 11,07 i posti disponibili risultavano già terminati” afferma il Comune in una nota. Molti utenti hanno però protestato poiché sul sito del festival non era indicato che la prenotazione era accessibile in realtà dal portale Vivaticket. In tanti hanno continuato così a tentare di accedere al sito del festival inutilmente, scoprendo infine che i posti erano già esauriti. In ogni caso l’evento andrà in diretta streaming dell’evento sulle pagine del sito di Agorà Festival. E si stanno valutando altre modalità di fruizione in città.

La conferenza di Barbero verterà sulle origini della Prima Guerra Mondiale. “Un viaggio nel cuore dell’Europa sull’orlo del baratro– dicono gli organizzatori – quando la scintilla di Sarajevo fece deflagrare tensioni politiche e nazionalismi, portando l’intero continente verso la catastrofe. Un tema di straordinaria attualità, che ci invita a riflettere sulle fragilità degli equilibri geopolitici contemporanei e sui rischi di nuove escalation globali”. L’incontro, realizzato con il supporto di Crédit Agricole Italia, sarà introdotto dall’editore Giuseppe Laterza.

La prima edizione di Agorà Festival sul tema “Fragilità: le sfide del presente” si terrà da venerdì 24 ottobre a domenica 26 ottobre in diverse sedi. Tra gli ospiti oltre a Barbero, figurano Benedetta Tobagi, Vera Gheno, Giorgio Zanchini, Marc Lazar, Matteo Zuppi, Fabio Geda, Giuliana Sgrena, Michela Ponzani, Elsa Fornero, Gino Cecchettin, Alessandro Vanoli. Gli incontri sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

Il programma completo del festival è consultabile sul sito dell’evento.