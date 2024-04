Azzurro come il pesce 2024, migliaia di buongustai in riviera: la mappa degli stand

Cesenatico (Cesena), 27 aprile 2024 – In riviera entra nel vivo l’edizione 2024 di “Azzurro come il Pesce”, la manifestazione gastronomica dedicata alle specie ittiche pescate in Adriatico, che conferma Cesenatico la capitale della gastronomia marinara. Lungo il porto canale e nelle principali piazze del borgo, sono allestiti gli stand dove si possono assaporare i piatti della tradizione e ricette innovative. Quest’anno la kermesse è dedicata alla vongola, un prodotto tipico del nostro mare.

"Azzurro come il pesce" porta migliaia di buongustai in riviera

In viale Anita Garibaldi ci sono gli stand dei ristoratori di Arice Confesercenti e Arte Confcommercio; la motonave New Ghibli ormeggiata lungo il porto canale all’altezza di piazza Ciceruacchio accoglie invece a bordo gli ospiti con gustosi piatti serviti in un grande ristorante galleggiante, mentre in piazza delle Erbe c’è il consorzio Cogemo dei pescatori di vongole.

Sull’asta di Ponente del porto canale, si trova lo stand gastronomico “Dedicato al mare” dell’associazione Tra il Cielo e il Mare ed in viale Leonardo da Vinci si possono assaggiare i piatti dell’associazione “Pescatori a casa vostra”.

Nel cortile del Museo della Marineria è allestito lo stand degli Amici della Ccils.

Non manca l’animazione e il divertimento per i più piccoli. Le aree dedicate all’intrattenimento sono allestite in via Fiorentini, via Leonardo da Vinci e Corso Garibaldi, con giochi d’ingegno e abilità per bambini. Gli eventi culturali sono proposti in tutti i punti del centro, coinvolgendo anche docenti universitari, studiosi, esperti e personaggi attraverso i quali raccontare il legame fra territorio, mare e pesce azzurro.