Cesena, Biblioteca Malatestiana al lume di candela: le visite notturne con l’attore Summaria

Cesena, 6 luglio 2023 – La Biblioteca Malatestiana vista in un’ottica inedita, a lume di candela (a led, per evitare imprevisti nella casa del libro Memoria dell’Unesco) e raccontata attraverso la recitazione dell’attore Paolo Summaria , che presenta il luogo simbolo della cultura cesenate attraverso gli occhi di un divertente ma riflessivo Malatesta Novello, che chiede ai visitatori di accompagnarlo all’interno di locali immortali – su tutti la sala del Nuti - coinvolgendoli in una collettiva ricerca di un codice andato perduto.

Visita notturna guidata alla Biblioteca Malatestiana con l'attore Paolo Summaria

L’intento è dichiarato: non si tratta di una tradizionale visita guidata, non ci sono approfondimenti storici o aneddoti riguardanti il passato della Malatestiana, ma si intende strizzare l’occhio a una nuova forma di proposta turistica, più evocativa e magari complementare al consueto percorso più ‘didattico’, che per chi è interessato resta ovviamente sempre disponibile durante il giorno. Il progetto, che apre la rassegna dei ‘Notturnali’, è curato dalla Dmc dei Percorsi del Savio e si ripromette di aprire un calendario di visite pensate per i cesenati e i turisti che dopo il tramonto vanno alla ricerca di esperienze immersive, nelle quali la teatralità gioca un aspetto cruciale. E su questo Summaria ha compiuto un lavoro di ricerca che, soprattutto nel corso della prima parte della visita che dura complessivamente circa 45 minuti, lascia il segno nel visitatore, accompagnandolo, tra giochi ci luci e ombre, fino al cospetto dei manoscritti che rendono ineguagliabile questo luogo. Mercoledì sera si è svolto il debutto, con due visite andate entrambe esaurite. C’è qualche aspetto ancora da limare, in particolare nella parte conclusiva, ma l’impressione è buona, la visita nell’insieme è convincente e soprattutto la direzione presa è quella giusta. Altro segnale positivo era la composizione dei gruppi in visita, estremamente eterogenei, con adulti e ragazzi, famiglie con bambini e coppie: la dimostrazione che la proposta è stata cucita in modo da attirare l’interesse di una ampia fascia di pubblico. Che ha risposto fin da subito. Per chi volesse partecipare a uno dei prossimi appuntamenti in programma, le date attualmente rese note sono quelle di mercoledì 26 luglio e mercoledì 9 agosto. In entrambi i casi verranno proposti due turni di visita: il primo con inizio alle 21.30, il secondo alle 22.30.

Il costo è di 15 euro a persona, compreso l’ingresso in Biblioteca. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a [email protected] oppure telefonare allo 0547.356327 (martedì-sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 9 alle 13).