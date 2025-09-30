Cibo di strada da tutto il mondo, torna il festival a Cesena: date e programma

Cesena, 30 settembre 2025 – Sono passati 25 anni dalla prima volta. Da quando nel 2000, Confesercenti Cesenate e uno dei suoi indimenticati volti simbolo, Gianpiero Giordani, in collaborazione con altre realtà come Slow Food e il Conservatoire des Cuisines Méditerranéennes, per primi idearono una rassegna pensata per proporre un ‘gemellaggio virtuale’ tra la piadina di casa nostra e altre eccellenze simbolo del cibo di strada di tutto il pianeta. È nato così il Festival Interazionale del Cibo di Strada, che nel fine settimana compreso tra il 3 e il 5 ottobre tornerà ad animare il cuore di Cesena rinnovando un appuntamento ormai divenuto punto di riferimento nel calendario dell’intero territorio. Col passare delle edizioni la rassegna, fin dall’inizio dimostratasi un riferimento a livello nazionale capace di attirare ogni anno decine di migliaia di persone (con tetti intorno alle 100.000 presenze), ha sempre continuato a insistere sul fronte della ricerca della qualità di un’offerta variegata che, pur spaziando in tutti gli angoli del globo, non smette di valorizzare le prelibatezze di casa nostra.

La presentazione del festival internazionale del cibo di strada (Ravaglia)

“Quest’anno – hanno commentato ieri il direttore di Confesercenti Ravenna Cesena Graziano Gozi, il presidente cesenate Cesare Soldati e il fiduciario di Slow Food Luca Toni – l’evento si svolgerà nell’area di piazza Almerici, dove tutto era iniziato. Le ragioni sono legate alla presenza del cantiere di Palazzo Oir in piazza della Libertà e alla voglia di rendere omaggio, in occasione del 25esimo anniversario, a una storia di successo, che continua a scrivere pagine importanti per tutta la comunità. Perché in effetti l’intento è quello di lavorare fianco a fianco con tutte le realtà che operano nel centro storico, contribuendo ad aumentare l’appeal di una città che, in occasione del Festival, riceve visite da tutta Italia”. La novità di quest’anno riguarda la presenza, in abbinamento all’inconfondibile cucina a cielo aperto, di animazioni itineranti che vedranno protagonisti artisti di strada: dalle marching band a fachiri, mangiafuoco, incantatori di serpenti, trampolieri, e spettacoli per famiglie, ogni tipo di pubblico troverà proposte accattivanti, da godersi magari assaporando alcune delle prelibatezze proposte dagli stand. In mezzo alle storiche presenze di Firenze e Palermo, quest’anno spicca la novità rappresentata dal Brasile, che si aggiungerà alle delegazioni di Messico, Giappone, Grecia, Thailandia e Stati Uniti, ma anche Puglia, Abruzzo, Campania e la vicinissima Bagno di Romagna. Ci saranno pure un evento di Slow Food, gli showcooking di Vittorio Castellani e il premio dedicato alla memoria di Gianpiero Giordani, nell’ambito del quale ogni delegazione proporrà a una giuria qualificata il suo piatto migliore. “Il fatto che questo appuntamento goda del sostegno del Ministero dell’Agricoltura, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Cesena (rappresento ieri dall’assessore alle attività produttive Lorenzo Plumari, ndr) – rende la misura della qualità della proposta, che va ben oltre la semplice rassegna gastronomica. Da 25 anni in tutta Italia cercano di imitarci. E in 25 anni ancora non ci è riuscito nessuno”.