Gli eventi di Natale e Capodanno: dopo tre anni torna la festa in piazza del popolo a Cesena

Cesena, 16 ottobre 2024 – No al videomapping, ma, più che probabilmente, sì ad un evento di Capodanno, che in qualche modo potrà riesumare la festa che per molti anni tenne banco in piazza del Popolo. L’ultima volta venne organizzata dal Comune di Cesena il 31 dicembre 2021 in piazza del Popolo con l’orchestra Mirko Casa dei PoPular Folk Orchestra e Roy Paci & Aretuska, ma un aggravamento della situazione pandemica costrinse a dirottare le band alla Rocca Malatestiana con l’ingresso tuttavia vietato al pubblico, sicché chi volle potè seguire il concerto solo in tv. La festa di capodanno più pazza della storia.

“Quest’anno stiamo lavorando sul Capodanno – informa l’assessora allo sviluppo economico Francesca Lucchi – anche se per il momento è prematuro entrare nel merito di quello che potrebbe essere organizzato. Sono vari anni che si è scelto di non effettuare la festa, vedremo quest’anno che cosa è possibile realizzare”. “Quel che è certo invece, è che non verrà realizzato il videomapping – aggiunge l’assessora –. La scelta è fatta, si trattava di allestimenti troppo costosi”.

Nel 2022 venne installato negli edifici di piazza del Popolo, mentre nel 2023 in quelli del teatro Bonci. L’intento era quello di allungare la parte di centro storico addobbata a festa, offrendo così un supporto a un crescente numero di commercianti. Quanto ai conti, l’anno scorso per le iniziative natalizie tra dicembre e gennaio l’amministrazione comunale stanziò 200mila euro, inclusi i circa 30mila messi a disposizione da Hera. Nel 2022 la cifra investita era stata di 250mila euro, 90mila dei quali erano serviti per le proiezioni di videomapping in piazza del Popolo, in uno uno scenario più ampio, che era stato coperto da quattro proiettori, contro i due utilizzati l’anno scorso davanti al teatro.

“Per il resto - prosegue ancora l’assessora Francesca Lucchi – avremo tutte le iniziative tradizionali come il trenino, i Babbi Natale itineranti , i mercatini in piazza della Libertà, l’albero luminoso in piazza Amendola e un’installazione particolare in piazza Almerici.

Il Comune di Cesena sta procedendo alla preparazione degli eventi natalizi in autonomia, rispetto alla società l’Accento che ha curato l’organizzazione di molteplici iniziative e da Cesena In Time di cui fanno parte le organizzazioni di categoria che verosimilmente verranno contattate e coinvolte sul pacchetto di eventi natalizi nella maratona dall’ 8 dicembre all’Epifania che si arricchirà anche, prima di Natale, dei mercati domenicali ambulanti straordinari da mattina a sera.