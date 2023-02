Festa del cioccolato a Cesena: un weekend goloso in piazza della Libertà

Cesena, 4 febbraio 2023 – Un fine settimana più che gustoso. In piazza della Libertà a Cesena è entrata nel vivo la tre giorni dedicata alla Festa del cioccolato artigianale che si concluderà domani sera: una dolce occasione per assaporare prelibatezze per buongustai arrivate in Romagna da tutta Italia. In questi giorni infatti i cioccolatieri artigiani dell’associazione ‘Choco Amore’ provenienti da dodici regioni stanno promuovendo i loro prodotti senza additivi e conservanti.

Sui banchi dei maestri cioccolatieri i cesenati possono trovare tante varietà di prodotti proposte con le più svariate ricette tipiche: oltre a tartufi, cuneesi, cremini e pralineria assortita, sono in mostra anche opere estrose frutto della creatività dei migliori artigiani cioccolatieri come borse, scarpe, macchine fotografiche, personaggi dei cartoni animati, antichi attrezzi dei mestieri e tanto altro, tutto rigorosamente in cioccolato. Gli stand sono aperti a orario continuato dalle 10.

La festa del cioccolato offre inoltre momenti di divertimento abbinati alla didattica con animatori ed intrattenitori della Romagna Grandi Eventi. Per i visitatori più piccoli è possibile partecipare gratuitamente ai laboratori didattici del Choco Pay prenotabili direttamente sul sito alla pagina https://festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori/.

L’evento ‘Feste del cioccolato’ è un format gastronomico monotematico tra i più noti a livello nazionale: l’intento è quello di proporre la gastronomia abbinata alla cultura e al consumo responsabile e consapevole dei prodotti genuini. Questa produzione rigorosamente artigianale, tramandata di padre in figlio è gestita seguendo gli antichi principi della scelta accurata della materia prima e facendo sì che ogni pezzo realizzato diventi un pezzo unico.

A livello nutritivo, ovviamente senza eccedere nel consumo, il cioccolato ‘vero’ è un valido aiuto per il nostro organismo a livello terapeutico: in particolare quello fondente ha un elevato potere antiossidante, aiuta il cuore nelle sue funzionalità, la circolazione e accelera il metabolismo antidepressivo.

La rassegna in corso, che ovviamente si prefigge di attirare l’attenzione degli amanti del gusto cesenati, romagnoli e non solo, rientra in un programma di eventi che continueranno ad animare il cuore urbano della città anche nel prossimo futuro. Nel fine settimana che ci attende, quello dal 10 al 12 febbraio infatti sempre in piazza della Libertà sarà di scena il mercatino regionale francese.