Festa del mare a Cesenatico, tre giorni al sapore della solidarietà: quando inizia

Cesenatico, 26 agosto 2025 – In riviera torna la Festa del Mare. L’appuntamento è da venerdì 29 a domenica 31 agosto, per una tre giorni di sapori, musica, tradizione e partecipazione popolare. Cesenatico celebra il mare, con un importante evento tra gusto e solidarietà.

L’iniziativa, giunta alla 14esima edizione, si terrà in piazza Spose dei Marinai, in uno degli scorci più importanti dell’Adriatico, con la cornice del mare, del porto canale e dei capanni da pesca. In cabina di regia c’è l’associazione di pescatori "Tra il Cielo e il Mare" di Cesenatico, capeggiata da Nevio Torresi, con il sostegno di Altragricoltura, Coapi (Coordinamento agricoltori e pescatori italiani), e Cna Agroalimentare, con il patrocinio del Comune di Cesenatico.

Il protagonista sarà il pesce fresco del Mediterraneo, cucinato secondo la tradizione romagnola, per un trionfo delle grigliate, dei fritti e del brodetto, accompagnato dall’immancabile piadina romagnola, le verdure di stagione, il vino delle colline romagnole, musica dal vivo e tanto divertimento. Tuttavia ciò che rende unica la Festa del Mare è l’organizzazione di incontri e di talk, per raccontare la bellezza e la fatica del lavoro di mare, il diritto e il dovere a produrre cibo buono e sano, e la difesa delle comunità costiere e rurali. È infatti sotto gli occhi di tutti che molte azioni politiche dell’Unione europea, purtroppo non favoriscono la pesca e l’agricoltura delle piccole imprese a conduzione familiare. Nell’arco delle tre serate saranno proposti anche musica dal vivo, balli e spettacoli, per vivere insieme momenti di festa e condivisione.

L’intero incasso della manifestazione, tolte le spese, sarà devoluto all’Istituto delle suore francescane del Santissimo Sacramento di Cesenatico, dove sono accolte mamme e bambini in situazioni di fragilità e disagio, le quali devono affrontare ogni giorno problemi legati all’indigenza e anche a uomini, mariti e padri, purtroppo violenti. Nell’idea degli organizzatori la Festa del Mare dunque non è una semplice sagra, ma un momento di festa vera, di identità e di resistenza culturale e sociale. "Il mare – dice Nevio Torresi – è lavoro, radici e futuro; difendere il nostro pescato, i nostri agricoltori, i nostri piatti e le nostre tradizioni, significa difendere noi stessi. Per questo invitiamo tutti a partecipare, residenti e turisti, perché offriamo del buon pesce, l’occasione di divertirsi in modo sano in una piazza sul mare, ma anche l’occasione di dialogare e confrontarci su argomenti importanti, facendo poi beneficenza per una buona causa".