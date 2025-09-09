Fiera del formaggio di Fossa, un tesoro sottoterra. Sogliano prepara l’edizione numero 50

Cesena, 9 settembre 2025 – A Sogliano si lavora alla preparazione delle nozze d’oro della Fiera del formaggio di Fossa dop. La cinquantesima edizione, organizzata da Comune e Pro Loco, avrà luogo nelle ultime due domeniche di novembre e la prima di dicembre.

In luglio fino a prima di Ferragosto le fosse erano state aperte, aerate e sanificate. Poi per gli abitanti del paese collinare, è iniziato il grande lavoro dell’infossatura.

Questo è il periodo migliore per mettere nelle buche il tipico formaggio, in quanto è l’infossatura tradizionale, quella canonica per intenderci (agosto-novembre), che lo porterà sulle tavole dal mese di novembre in poi, con la grande fiera che dura tre settimane.

Un prodotto prelibato, unico nel suo genere e apprezzato in tutto il mondo.

Le fosse vengono riempite di formaggio, chiuse ermeticamente e il tutto viene lasciato sepolto per circa tre mesi.

Ultimamente il formaggio di fossa è stato scoperto anche dalle nuove generazioni, che a Sogliano portano i loro sacchetti con i formaggi da collocare nelle tipiche buche, da tenere come scorta per l’inverno. Quella dei privati che portavano i sacchetti nelle fosse è un’usanza che c’era nei secoli passati e che negli ultimi decenni era stata sostituita in parte dal business commerciale.

Oggi continuano a infossare i privati ed è tornata a essere in forte aumento la richiesta dei commercianti. Quest’anno il volume d’affari dovrebbe essere superiore al milione di euro, anche se ben lontano dai sei milioni di euro dei tempi d’oro del fossa, prima della crisi del 2008 e 2009.

Dice Francesco Rossini, titolare delle Antiche Fosse storiche Malatestiane, usate fin dal Medioevo dalla famiglia Mengozzi: “Quest’anno ci stiamo concentrando sulla rivalorizzazione del nostro prodotto, controllando tutta la filiera per garantire a tutti il migliore formaggio di fossa di sempre. Prima di tutto è stato difficile trovare il latte in quanto la produzione è in forte calo per la carenza di mangimi e costi alle stelle per gli allevatori. Inoltre, per affrontare gli alti costi del formaggio semistagionato prima dell’infossatura, abbiamo incentivato il lavoro di preparazione del formaggio all’interno della nostra azienda in modo da stagionarlo e accertarsi di avere il prodotto ideale per le fosse. Noi delle dieci fosse malatestiane, ne abbiamo riempite otto, prolungando il tempo di infossatura del formaggio fino al 20 settembre e l’ultimo verrà sfossato prima di Natale. Continuiamo a mettere in vendita al dettaglio per i privati su internet tramite il nostro sito. Come ogni anno durante la prima settimana di agosto ritiriamo il formaggio dei privati e lo infossiamo. Sono circa 300 i privati che ci portano il sacchettino a stagionare”.