Giro d’Italia 2023, Savignano-Cesena: una tappa-spettacolo. E un mese di eventi: ecco quali

Cesena, 12 aprile 2023 – Savignano sul Rubicone entra nel Giro. Sono iniziati gli eventi di accompagnamento al passaggio della 9^ tappa del 106esimo Giro d’Italia, Savignano-CesenaTecnogym, il prossimo 14 maggio, con partenza dei 176 atleti in gara per la cronometro alle 13 da piazza Borghesi.

Big e testimonial del ciclismo, come Francesco Moser, Davide Cassani, Cadel Evans e Luca Celli, giornalisti di primo piano come Giorgio Martino, volti dello spettacolo come Justine Mattera e tantissimi tra associazioni sportive e culturali locali e singoli cittadini, saranno i protagonisti del mese di eventi, appuntamenti, spettacoli, performance sportive, ludiche, culturali che accompagneranno l’avvicinamento alla giornata del 14 maggio e andranno anche oltfre. Il programma è promosso dal Comitato locale di tappa, presieduto dal sindaco Filippo Giovannini.

A sintetizzare lo straordinario evento collettivo, il logo "Il giro è tratto", la cui immagine grafica è ideata da Mzds, Manzi e Zanotti Studio Design, che richiama il famoso motto "Alea iacta est" con cui Giulio Cesare passò in armi il Rubicone.

Gli eventi saranno inaugurati venerdì 14 aprile a un mese esatto dal 14 maggio, con l’accensione dei monumenti. In particolare si coloreranno di rosa il Ponte sul fiume Rubicone, la facciata del Comune e della Chiesa di Santa Lucia, in piazza Borghesi, l’opera del maestro fabbro Davide Caprili, riproducente la mano con il dado, collocata sulla via Emilia Ovest, all’ingresso del Borgo San Rocco. L’accensione sarà fatta alla presenza, in prossimità del ponte Romano, dell’attrice show girl e atleta Justine Mattera e di Cadel Evans, vincitore del Tour de France 2011 e campione del mondo di ciclismo di strada nel 2009. I monumenti rimarranno accesi di rosa fino al 14 maggio. L’accensione sarà preceduta dal talk show con Justine Mattera e Cadel Evans, condotto da Veronica Bellandi Bulgari insieme al giornalista Roberto Sardelli alle 18.30 nella Vecchia Pescheria.

Nel frattempo , il centro storico sarà animato da un aperitivo in rosa a cura degli esercenti. La mattina successiva alle 10 Justine Mattera sarà allo Stadio comunale "Giuseppe Capanni", per presenziare alle premiazioni de "Il più veloce del Rubicone", storico evento di atletica organizzato dalla Società Podistica Seven, Atletica Sidermec F.lli Vitali di Sant’Angelo di Gatteo e Podistica Sammaurese, rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e medie del circondario.

Gli appuntamenti dedicati al Giro proseguiranno sabato 29 aprile alle 18.30 in piazza Borghesi con un grande delle due ruote, Francesco Moser, che incontrerà la cittadinanza e dialogherà con lo storico giornalista e telecronista sportivo Giorgio Martino. Domenica 30 aprile Tutti in Giro con Moser, pedalata ludica con il campione a partire dalle 9. Poi tanti altri spettacoli e soprattutto eventi sportivi fino al 14 maggio, fatidico giro della tappa. Il mese di avvicinamento alla tappa offrirà l’occasione per scoprire e con oscere il patrimonio artistico e culturale di Savignano sul Rubicone, a partire dal Museo archeologico del Compito la Rubiconia Accademia dei Filopatridi, il Museo Secondo Casadei, in via della Pace 28, sede delle Edizioni Casadei Sonora, il Castello di Ribano.

Per gli appassionati delle due ruote, aprile da sempre vede in agenda il Gran Premio Liberazione, la classica per eccellenza che si svolgerà come da storica tradizione, il 25 aprile, a cura della Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica. A chiusura ideale di un lungo mese di amicizia e passione per le due ruote, saranno inaugurate quattro aree riforestate nei parchi cittadini. L’appuntamento è per giovedì 18 maggio insieme, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, anche ai giovani del Consiglio comunale dei ragazzi. Tutti gli aggiornamenti e le eventuali, possibili, variazioni di programma, su Instagram e facebook SavignanoViva.