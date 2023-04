Cosa fare a Pasqua e Pasquetta in Romagna: gli eventi a Cesenatico

Cesena, 8 aprile 2023 – La Pasqua con gli eventi tradizionali e i tornei, apre una stagione balneare 2023 sulla quale gli operatori turistici puntano molto. Dopo aver salutato la stagione invernale, tornano ad alzarsi le vele al terzo delle barche storiche della Sezione galleggiante del Museo della Marineria e con esse tornano i "Mercatini delle vele", che si tengono in piazza Ciceruacchio ed in viale Anita Garibaldi nelle giornate di oggi, domani e lunedì 10 aprile, con le bancarelle allestite dalle 10 del mattino alle 19.

Un velista alle prese con una gara dell’evento sportivo di Cesenatico

Nelle stesse giornate e nei medesimi orari, in centro storico c’è il Mercatino delle creatività, con artisti e artigiani dalla mano felice, protagonisti in via Baldini e piazza delle Conserve.

Oltre al desiderio di mare e di gustare le ricette marinare, molti turisti in riviera sono attirati dagli appuntamenti sportivi.

La Congrega Velisti Cesenatico ha organizzato la 47esima edizione delle Vele di Pasqua, una manifestazione internazionale che dalla metà degli anni Settanta rappresenta il primo banco di prova della stagione per molti appassionati di vela ed in particolare di catamarani.

Al via ci sono oltre trenta equipaggi, principalmente italiani, tedeschi e anche qualche austriaco. Le classi rappresentate sono la Divisione A, Hobie Cat 14, Top Cat e una categoria "mista". Si inizierà a gareggiare oggi pomeriggio alle 14 e le ultime regate si disputano nel pomeriggio del Lunedì di Pasquetta. Stefano Sirri presidente della Congrega Velisti, con la sua squadra di volontari ha organizzato tutto per garantire agli equipaggi la massima ospitalità e la tradizionale festa di premiazione al termine delle ultime regate. Sono previste, condizioni meteo permettendo, tre prove al giorno, per un totale di nove regate.

Per gli appassionati di calcio, a Pasqua si tiene il primo evento del calendario di "Adriasport", che porta 190 squadre giovanili provenienti da tutta Italia e dall’estero, a sfidarsi sui terreni di gioco di Cesenatico e Cervia. È il settimo Torneo del Mare Adriatico, che assegna la ventiseiesima edizione del Trofeo Città di Cesenatico e registra 6.500 arrivi per un totale di circa 25mila presenze.

Ieri sera allo stadio "Alfiero Moretti" di Cesenatico si è tenuta la sfilata di apertura delle squadre con lo spettacolo dei fuochi d’artificio, oggi entrano nel vivo le gare. A questo torneo organizzato in collaborazione con la società del Bakia e che si concluderà il lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, parteciperanno le categoria Piccoli Amici nati nel 2016, Primi Calci 2015 e 2014, Pulcini 2013 e 2012, Esordienti 2011 e 2010, Giovanissimi 2009 e 2008, Allievi 2007 e 2006, Juniores Under 19.