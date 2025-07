Riapre il Giardino della Poesia. Si parte con Giacomo Casanova

Nove serate a Casa Pascoli e Villa Torlonia, su poesia, musica, cinema e cucina. Festeggia le 29 estati il Giardino della Poesia, rassegna promossa dal Comune di San Mauro Pascoli e realizzata da Sammauroindustria, con l’Accademia Pascoliana e RomagnaBanca. Il via giovedì 17 luglio fino a martedì 5 agosto, in un itinerario che si dipana tra Giacomo Casanova, Giovanni Pascoli, Walter Galli, Clint Eastwood, Tonino Guerra, Goffredo Mameli, Carmelo Bene, la Banda di San Mauro e la cucina romagnola. La direzione artistica è di Gianfranco Miro Gori che ha esordito: "Non sta a me dire della qualità del festival che dirigo. Ma posso affermare una cosa senza tema di smentita: il Giardino della poesia è un festival originale dedicato alla poesia in tutte le sue forme ed espressioni, non solo versi ma musica, teatro, immagini artistiche e cinematografiche". Presenti Daniele Gasperini presidente di Sammauroindustria e Daniela Baroncini presidente della Accademia Pascoliana, ha detto il sindaco Moris Guidi: "Quest’anno il Giardino della Poesia ha un valore altissimo e di qualità. Siamo alla 29a rassegna e questo signifca che è un punto fermo della cultura e della romagnolità. Se la gente apprezza da sempre il Giardino della Poesia significa che chi l’ha ideato ha centrato l’obiettivo". L’assessora alla cultura Lisa Maroni ha detto che la rassegna quest’anno assume una rilevanza particolare in quanto San Mauro festeggia i 170 anni della nascita del poeta Giovanni Pascoli. Il via giovedì 17 alle 21.15 nel Giardino di Casa Pascoli con una "Intervista mai concessa e mai smentita a Giacomo Casanova" condotta dal giornalista Rai, Ennio Cavalli e dall’attore Edoardo Siravo. Sabato 19 alle 21.15 a Villa Torlonia serata organizzata dall’Accademia Pascoliana con l’omaggio al 170esimo della nascita di Giovanni Pascoli. Protagonista l’attore Federico Cesari, interprete del poeta nel film "Zvanì. Il romanzo familiare di Giovanni Pascoli" con l’uscita a breve. Cesari interpreterà alcune delle principali opere del poeta di San Mauro accompagnato dalle note musicali dell’Ensemble Amici della Musica. Domenica 20 luglio nel Giardino di Casa Pascoli con "Dedicato a Walter Galli" grande poeta, raccontato da Manuel Cohen. Mercoledì 23 riflettori puntati su Clint Eastwood e sul volume "Spettri di Clint. L’America del mito nell’opera di Eastwood" scritto a quattro mani da Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri. Venerdì 25 a Casa Pascoli il regista e giornalista Nevio Casadio omaggia Tonino Guerra. Martedì 29 alle 21.15 nel Giardino di Casa Pascoli "Poesia e storie dell’Inno di Mameli". Giovedì 31 David Riondino nel Giardino di Casa Pascoli omaggia Carmelo Bene. Sabato 2 agosto a Villa Torlonia "Pascoli per banda. Il ritorno annunciato", un viaggio nella poesia pascoliana con testi scelti e introdotti da Gianfranco MIro Gori, insieme al complesso bandistico Amici della musica diretto dal Maestro Fabio Bertozzi, con incursioni della rock band diretta da Yari Fabbri. Le voci recitanti sono degli attori Mirko Ciorciari e Paolo Summaria. Il Festival si chiude martedì 5 agosto nel Giardino di Casa Pascoli con "La poesia della cucina romagnola" insieme a Giuseppe Bellosi che illustrerà il rapporto dei romagnoli con il mangiare e bere. Al termine della serata buffet romagnolo offerto da Emmefood. Costo totale 25mila euro. Ingresso libero. Info 3761221531.