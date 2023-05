Sagra del bustrengh 2023 a Borghi: eventi e programma

Borghi (Cesena), 12 maggio 2023 – Torna a Borghi la sagra del Bustrengh da oggi a domenica 14, giunta alla 49esima edizione e organizzata dalla Pro Loco con il Comune. Per tutte le giornate della Sagra de’ Bustrengh saranno presenti lo stand gastronomico della Pro Loco, dove gustare i piatti tipici preparati dalle ‘zdore e la casa del Bustrengh, dove acquistare il dolce tipico. Nelle vie del paese saranno presenti i mercatini artigianali, oltre alle giostre, l’esposizione d’auto e gli stand delle associazioni del territorio.

Oggi alle 20 si balla con la band tributo Rock’n’drive. Domani pomeriggio canti, balli e tanta gioia proposti dagli alunni della scuola primaria di Borghi. In serata proseguiranno le danze all’insegna della musica italiana con la band ’Opera d’autore’. Domenica alle 10.30 messa con processione nelle vie del paese.

Per i bambini gli eventi si moltiplicano: al parco Pasolini le Giacche Verdi della Valle del Rubicone accompagneranno i bambini a conoscere i pony Rochy e Furia di cui potranno prendersi cura in cambio di giochi e passeggiate insieme. Alle 15.30 ’Leggiamo una storia?’, letture di libri per bambini, mentre per tutta la giornata in piazza Castello saranno presenti i giochi in legno di una volta. Alle 16.30 ci sarà la sfilata storica in costume, cui seguirà l’attesissima ’Contesa del Pozzo’, disputa tra rioni che si affrontano in una sfida all’ultima goccia di acqua in un percorso che si snoda dal pozzo posto sotto l’antica loggetta settecentesca a una suggestiva bilancia gigante in legno. Dalle 18.30 l’orchestra Nuova Romagna Folk.

Nei tre giorni di sagra in piazza Santa Croce stand gastronomico e casa del Bustrengh con il dolce tipico fatto dalle donne del paese collinare. Una prelibatezza unica nel suo genere che attira a Borghi centinaia di persone.

Come è nata la sagra del bustrengo

Le origini della sagra del Bustrengh, una delle più strane e curiose d’Italia, risale al 1459 quando Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, fece visita alla consorte Isotta Degli Atti, alla quale aveva dato in feudo il castello. All’inizio del secolo scorso il Bustrengh si faceva al sabato con gli avanzi delle pietanze della settimana, gelosamente custoditi dalle donne di casa. Per cuocerlo si usavano i forni dei gessaioli di Tribola, frazione di Borghi, accesi 24 ore su 24, dove venivano cotti i sassi, trasformati in gesso.

Poi la guerra, le sagre dimenticate, la ricostruzione, la riscoperta delle antiche tradizioni. Il Bustrengh è rinato nel 1973 e oggi è una vera e propria leccornia. Il segreto? Non aver rivelato mai la ricetta originale. Sappiamo che è fatto di 32 ingredienti, oggi tutti di prima qualità e non avanzi come un tempo. Se ne conoscono una ventina. Per questo chi lo assaggia cerca di farlo uguale, ma non ci riesce. L’originale è solo quello di Borghi.