San Mauro rende omaggio a Giovanni Pascoli per i 170 anni dalla nascita: gli eventi

San Mauro Pascoli, 22 marzo 2025 – Il Comune di San Mauro Pascoli si appresta a celebrare l’illustre concittadino Giovanni Pascoli nel 170esimo anniversario della nascita. Il poeta nacque a San Mauro, allora San Mauro di Romagna, il 31 dicembre 1855 e morì nel 1912. La salma è sepolta a Castelvecchio di Barga. L’amministrazione comunale ha predisposto un programma di eventi per il 2025, coinvolgendo cittadini, scuole, associazioni e studiosi, con un logo ideato da Enzo Grassi, l’immagine stilizzata del poeta da giovane e le due date, 1855 e 2025.

“Celebrare Pascoli nel 170° anniversario della nascita – ha detto il sindaco Morsi Guidi alla presentazione delle iniziative –, significa valorizzare il patrimonio letterario che ha lasciato in eredità. Il programma rappresenta un’occasione unica per rafforzare il legame tra la città e il suo poeta”. L’apertura dell’anno pascoliano è affidato all’Accademia Pascoliana con l’inaugurazione del 43° anno accademico che si terrà domenica 30 marzo a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. La mattinata vedrà la presentazione al pubblico del Centro di Documentazione pascoliano e del portale digitale, il programma culturale “Pascoli 170”, la presentazione del Fondo Pascoli-Marcovigi e la premiazione Premio Pascoli per tesi.

Sabato 10 maggio presentazione dei volumi “Pascoli, Poemi del Risorgimento” a cura di Giovanni Barberi Squarotti e “Pascoli e le arti” a cura di Massimo Castoldi e Gianfranca Lavezzi. Nella Sala delle Tinaie di Villa Torlonia da giugno a settembre sarà ospitata una mostra d’arte contemporanea realizzata con materiali vegetali e di recupero. In luglio e agosto, la consueta rassegna Il Giardino della Poesia-Edizione del 170esimo, a cura di Sammauroindustria. A Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli, tutti i giovedì di luglio e agosto si terranno gli itinerari pascoliani serali “Indagine sul delitto Pascoli”.

A Villa Torlonia visita spettacolo dedicata all’omicidio di Ruggero Pascoli, padre del poeta. Il 12 ottobre il convegno internazionale di studi dell’Accademia Pascoliana su Pascoli e le figure femminili tra vita e letteratura e, in occasione della Fiera di San Crispino, un convegno e contestuale presentazione al pubblico del Progetto “Pascoli A.I. - In dialogo con Giovanni Pascoli”. Al teatro di Villa Torlonia, in autunno, è in fase di definizione la proiezione del film Rai “Zvanì. Il romanzo familiare di Giovanni Pascoli” di Giuseppe Piccioni, il film Rai girato a Villa Torlonia con riprese a ottobre 2024. A fine dicembre concerto di fine anno ’Buon compleanno Zvanì’. Si svolgerà anche la mostra “Cara Du. Ida Pascoli nelle lettere del fratello” al Museo Casa Pascoli fino al 31 maggio.